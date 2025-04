Würzburger Kickers: 17-Jähriger erhält Profivertrag

Durch seine starken Leistungen in der U19 sowie im Training der Regionalliga-Mannschaft hat sich der 17-jährige Mittelfeldspieler für den nächsten Entwicklungsschritt empfohlen. Ab der kommenden Saison 2025/26 wird er fest zum Profikader gehören.



Der gebürtige Würzburger durchlief seit der U13 das Leistungszentrum und gehörte Dank seines Fleißes und Willens in jedem Jahr zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft. Dabei profitierte er enorm von den verschiedenen Trainern, die ihn auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben. "Tiago hat sich diese Chance durch seine Entwicklung in den vergangenen Monaten und seinen Einsatz mehr als verdient", sagt Sportdirektor Sebastian Neumann. "Er bringt neben seinen fußballerischen Qualitäten auch eine gute körperliche Robustheit mit. Wir freuen uns, dass er den Weg des Vereins, auf junge, talentierte Spieler zu setzen, mitgehen wird."



"Ich bin dankbar und besonders glücklich, dass mir diese Chance gegeben wird", freut sich de Moura selbst über diesen Schritt. "Seit der U13 bin ich ein Teil dieses Vereins und freue mich daher besonders auf die kommenden Herausforderungen, die vor mir liegen."



Mit der Vertragsunterschrift von de Moura bestätigen die Würzburger Kickers ihren langfristigen Weg, auf junge, talentierte und hungrige Spieler zu setzen und dadurch dem eigenen Nachwuchs eine echte Perspektive zu bieten. Die Identifikation mit dem Verein, der Stadt und der Region steht dabei im Vordergrund. Wie es im Sommer konkret bei den Rothosen weitergehen wird, steht noch nicht ganz fest. Vor der laufenden Saison war zu hören, dass es mit dem Aufstieg in dieser Saison klappen muss, sonst würde es schwer werden, weiter unter professionellen Bedingungen Fußball zu spielen. Laut FuPa-Informationen soll es aber am Dallenberg auch in der Regionalliga auf Profiniveau weitergehen.