Würzburg schlägt Lok Leipzig: Kickers steigen in die 3. Liga auf Die Würzburger Kickers gewinnen auch das Rückspiel der Relegation zur 3. Liga +++ "Wir sind wieder da" und "Meister müssen aufsteigen" von Boris Manz · Heute, 21:27 Uhr · 0 Leser

Würzburg geht nach oben, Leipzig am Boden: Die Kickers schlagen Lok auch im Rückspiel. – Foto: Imago/Jan Hübner

Die Relegation zur 3. Liga ist entschieden. Die Würzburger Kickers gewinnen auch das Rückspiel und steigen auf. Lok Leipzig bleibt dagegen trotz der Titelverteidigung in der Regionalliga Nordost.

Heute, 18:30 Uhr FC Würzburger Kickers Würz.Kickers 1. FC Lokomotive Leipzig Lok Leipzig 2 1 Abpfiff

Vier Jahre Regionalliga Bayern und jetzt sind sie zurück: Die Würzburger Kickers spielen in der Saison 2026/27 wieder in der 3. Liga. Auch das Relegations-Rückspiel gegen Lok Leipzig entschieden die Unterfranken für sich und sorgten für grenzenlosen Jubel auf der einen und große Enttäuschung auf der anderen Seite.

Bonga bereitet erneut den Weg: Würzburg schlägt Leipzig und steigt in die 3. Liga auf Gegen den Meister der Regionalliga Nordost gingen die Kickers mit Rückenwind: Das Hinspiel gewannen die Rothosen mit 1:0 dank eines Tors von Liam Omore. Vorlage von Tarsis Bonga, der auch im Rückspiel entscheidend beteiligt war. Der Bruder von Basketball-Weltmeister Isaac Bonga nutzte in der 30. Minute sein Tempo, marschierte auf Rechtsaußen durch und knallte die Kugel scharf vor das Leipziger Tor. Der eingestartete Jermain Nischalke ließ Lok-Keeper Andreas Naumann im Anschluss keine Chance. 1:0! 2:0 nach Hin- und Rückspiel. Auf der Gegenseite hatten Eren Özturk und Lukas Wilton zuvor Chancen liegen lassen. Beide Male verhinderte Daniel Hägele den Einschlag.