Würzburg schießt Ammerthal in die Relegation

Der Würzburger FV erwischte einen engagierten Start und ließ von Beginn an erkennen, dass man sich der Bedeutung dieses Spiels voll bewusst war. Nach einer präzise getretenen Ecke auf den zweiten Pfosten nahm Krautschneider den Ball technisch stark direkt ab und spielte ihn scharf in den Fünfmeterraum. Dort stand Hansen goldrichtig und drückte das Zuspiel aus kurzer Distanz bereits in der 11. Minute über die Linie – 0:1 für den Würzburger FV.

In einer intensiven Phase vor der Pause sorgten Standardsituationen auf beiden Seiten für höchste Gefahr: Zunächst traf Ammerthal in der 35. Minute per Freistoß die Latte, ehe auf der Gegenseite ein scharf getretener Würzburger Versuch in der 41. Minute nur knapp am Tor vorbeistrich.

In der zweiten Halbzeit ergaben sich dann auf beiden Seiten mehrere Chancen, die jedoch nicht zum Torerfolg führten. Erst in der 90. Spielminute brachte Adrian Istrefi Würzburg mit einem präzisen Schlenzer aus dem 16-Meter-Eck in Führung, als er den Ball unhaltbar im langen Eck platzierte. In der Nachspielzeit hatten die Gastgeber noch eine vielversprechende Gelegenheit, als Ohurtsov zum Abschluss kam. Sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment abgefälscht und prallte an den Pfosten.

Das Ergebnis bedeutet für die DJK Ammerthal, dass der direkte Klassenerhalt nicht mehr realisierbar ist. Als derzeit Tabellenfünfzehnter muss das Team nun in die Relegation, um den Ligaverbleib zu sichern.

Würzburg hingegen hat mit diesem späten Sieg am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt erfolgreich abgesichert und kann das letzte Saisonspiele nun ohne Druck bestreiten.

Die Stimmen zum Spiel:

Philipp Eckart (Trainer FV Würzburg): „Ein sehr enges Spiel mit vergebenen Chancen auf beiden Seiten. Am Ende sind wir der glückliche Sieger – auch dank eines starken Torwarts in den letzten Minuten. Nach dem 1:0 haben wir es verpasst, das zweite Tor nachzulegen, besonders nach der Halbzeit. Hinten raus wurde es, wie schon die ganze Saison, bei jeder Chance und Hereingabe richtig gefährlich. Warum das so ist, kann ich nicht genau sagen – heute ist es mir auch scheiß egal. Der Sieg zählt. Wir wissen, wie hart die Relegation ist, das haben wir letztes Jahr selbst erlebt. An Ammerthal: „Ihr habt die Qualität und eine starke Offensive, also gute Karten die Relegation zu meistern.“

Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Die Enttäuschung ist natürlich groß, wir hatten uns einen anderen Verlauf erhofft. Wir sind bewusst vorsichtig ins Spiel gestartet, standen tief, da ein frühes Gegentor vieles erschwert hätte. Die Mannschaft hat dann gut reagiert, jedoch hat man den Druck deutlich gespürt – die nötige Bissigkeit und der Spielfluss wie in der Vorwoche haben gefehlt. Das 1:1 war dann verdient und zeigt den Charakter der Mannschaft. Am Ende mussten wir alles auf Sieg setzen, da ein Unentschieden nicht gereicht hätte. Der Mannschaft ist kein Vorwurf zu machen. Sie arbeitet sehr engagiert, ist motiviert und hat einen starken Zusammenhalt – das wird in der Relegation entscheidend sein. Wir werden da durch gehen.“