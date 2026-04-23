Würzburg patzt: SpVgg Unterhaching erobert Platz zwei zurück

spvgg unterhaching, rot, gegen spvgg hankofen-hailing, 21.04.2026cornelius pfeifferfoto: bro – Foto: brouczek

Im Flutlichtspiel am Dienstagabend pfiff den Hachingern zunächst nicht nur ein eisiger Frühlingswind ins Gesicht, sondern auch von den Niederbayern kam Gegenwind in Form eines robusten und sehr körperbetonten Abwehrverhaltens. Die Heimelf wusste die defensiv ausgerichtete Mannschaft des Tabellenschlusslichts zunächst nicht zu knacken und lief sogar in einen Konter. Der Hankofener Stürmer Fanol Lutolli schoss bei diesem Gäste-Angriff, frei stehend vor Haching-Torwart Erion Avdija, knapp links am Tor vorbei (28.).

Es war ein perfekter Start in die Englische Woche für die SpVgg Unterhaching . Einerseits gewann die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender vor 1325 Zuschauern im Unterhachinger Uhlsport Park mit 3:0 (2:0) gegen die SpVgg Hankofen-Hailing. Und andererseits kam der FC Würzburger Kickers in seinem parallelen Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth nicht über ein 1:1 hinaus und somit holten sich die Hachinger Platz zwei von den Unterfranken zurück. „Ich bin einfach nur zufrieden mit unseren drei Punkten. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Und in diesem Moment sind mir die Würzburger egal, weil es uns nichts bringt, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen und nicht punkten“, sagt Bender trocken.

Bei dieser einen Gelegenheit für die Gäste blieb es jedoch, und auf der Gegenseite sorgten nun die Platzherren für Betrieb. Moritz Müller zielte aus der Distanz vorbei (30.) und Alexander Winkler fand bei seinem Kopfball nach einer Ecke im gut parierenden Gäste-Torwart Sebastian Maier seinen Meister (32.). Wenig später wehrte Maier abermals einen Kopfball nach einer Freistoß-Hereingabe ab, doch diesmal beförderte Cornelius Pfeiffer den Ball im Nachschuss über die Torlinie zum 1:0 (38.). Die Niederbayern gerieten zunehmend unter Druck, und so leistete sich auch Maier bei einem Foul gegen den anstürmenden Pfeiffer im eigenen Strafraum einen Fehler, den Simon Skarlatidis mit dem verwandelten Elfmeter zum 2:0 bestrafte (45.).

In der zweiten Halbzeit folgte fast nur Einbahnstraßenfußball in Richtung des Tores des Tabellenletzten. Müller scheiterte zunächst freistehend vor Maier (57.) und Pfeiffer köpfte knapp daneben (58.). Müller wurde später bei einem Drehschuss aus dem Strafraumgewühl heraus zweimal geblockt (64./69.). Die Gäste erarbeiteten sich eine gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer, diese entschärfte jedoch Avidja mit einer starken Parade gegen Daniel Zormeier (67.).

Haching hat es in den letzten vier Spielen selber in der Hand

In Folge war Haching drückend überlegen, blieb bei drei Distanzschüssen von Mike Gevorgyan (69.), Skarlatidis (70.) und Wesley Krattenmacher (72.) sowie bei einem Dropkick des eingewechselten Jeroen Krupa über die Latte (86.) allerdings zunächst erfolglos. Lediglich Joker Tim Hannemann traf noch einmal mit einem Nachschuss zum 3:0 (87.).

In der neuen Tabellenkonstellation haben es die zuletzt viermal in Serie erfolgreichen Hachinger in den verbleibenden vier Partien selbst in der Hand, Platz zwei zu erreichen. Der berechtigt zur Teilnahme an den Relegationsspielen zur 3. Liga bei einer Meisterschaft des 1. FC Nürnberg II, der seine Lizenzunterlagen nicht eingereicht hat. Im direkten Duell in Würzburg am vorletzten Spieltag würde Haching nun mindestens ein Unentschieden reichen, um die Kickers auf Distanz zu halten. (rmf)

SpVgg Unterhaching – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0 (2:0) SpVgg Unterhaching: Avdija – Ehlich, Stiefler, Winkler (57. Pfluger), Breuer – Ortel, Gevorgyan (82. Schwabl) – Skarlatidis (84. Meier), Krattenmacher, Müller (77. Hannemann) – Pfeiffer (66. Krupa) Tore: 1:0 Pfeiffer (38.), 2:0 Skarlatidis (45., FE), 3:0 Hannemann (87.) Gelb: Ortel / Gayring, Stockinger, Nittnaus, Maier, Banden, Käufl, Sommersberger Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Bodenmais) – Zuschauer: 1325