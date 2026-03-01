Würzburg »macht den einen Fehler weniger« - und holt wichtigen Sieg

Große Erleichterung in der Zellerau. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Es ist bis dato das Jahr der Kellerkinder in der Bayernliga Nord. Am Samstag schaffte Großschwarzenlohe den perfekten Start in die Frühjahrsrunde, nun zog der Würzburger FV nach. Die Unterfranken gewannen am späten Sonntagmittag mit 1:0 gegen die DJK Gebenbach. Der Traditionsverein kann somit die Rote Laterne wieder zurückgeben - an den SC Großschwarzenlohe.

Es war ein klassisches Duell zweier Mannschaften, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Gebenbach hatte insgesamt betrachtet mehr Spielanteile, die Gastgeber konzentrierten sich vornehmlich auf eine stabile Deckung und schnelle Umschaltmomente. "Wir haben über 90 Minuten genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten", sagt WFV-Trainer Christian Breunig dazu. "Wir haben das echt sehr gut hinbekommen."

Während der 47-Jährige - logischweise - von einem "ganz, ganz wichtigen Start in die Restrunde" spricht und generell sehr zufrieden ist, hadert sein Gegenüber. "Eine bitter Nummer", ist DJK-Coach Dominic Rühl hörbar enttäuscht. Sein Team hätte - wie der Gegner - "einige Riesen Bretter" gehabt. Ein Tor wollte den Oberpfälzern jedoch nicht gelingen, den Unterfranken schon. "Eigentlich muss das Spiel unentschieden ausgehen - 2:2 oder 3:3. Maximal bitter, dass wir dann nach eigenem Freistoß den Gegentreffer bekommen. Würzburg hat eben den einen Fehler weniger gemacht."

Gerade zu Beginn, so Dominic Rühl, sei Gebenbach deutlich besser gewesen. Unter anderem verschoss Fabian Vogl in der Anfangsphase einen Elfmeter. Ein Fehlschluss, der irgendwie ins Bild passt. "Vor einer geilen Kulisse war das ein Sieg, den man im Tabellenkeller eben einfach braucht", ist Christian Breunig für den Moment glücklich. Er hofft darauf, dass dieser Dreier erst der Anfang war. Es soll, das ist zu herauszuhören, das Jahr der Kellerkinder bleiben...