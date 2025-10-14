Würzburg: Eisenmann geht - und »jeder Spieler muss sich hinterfragen«

Beim Würzburger FV verabschiedet sich der zweite Cheftrainer in dieser Saison. Bereits vor der Spielzeit ging Philipp Eckart zum FC Augsburg. Nun trennen sich der Bayernligist und Andreas Eisenmann im "gegenseitigen Einvernehmen", worüber der unterfränkische Traditionsverein im Rahmen einer Pressemitteilung informiert.

"Nach einer ausführlichen und offenen Analyse am Montagnachmittag kamen Vorstand und Trainerteam gemeinsam zu dem Entschluss, dass ein Neustart für beide Seiten der richtige Schritt ist", heißt es in der von Marco Scheder (Vorstand Aktivität) verfassten Meldung. Mit sieben Punkten aus 14 Spielen und dem derzeit letzten Tabellenplatz sei die Entscheidung, wie zu lesen ist, sportlich nachvollziehbar – dennoch fällt sie beiden Seiten nicht leicht.

"Die Entscheidung, Andi Eisenmann als Trainer zu verpflichten, würde ich zu 100 Prozent wieder genauso treffen. Sein Engagement, seine Akribie und seine fachliche Qualität waren jederzeit absolut vorbildlich", lässt sich Scheder zitieren. "Leider haben der späte Trainerabgang von Philipp Eckart, zahlreiche Verletzungen sowie einige Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft die sportliche Entwicklung erschwert. Nach einer ehrlichen Analyse sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass eine Trennung für beide Seiten der richtige Weg ist."