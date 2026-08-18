Würzburg, Duisburg und Saarbrücken prägen Top-Elf Elf der Woche der 3. Liga am 2. Spieltag: Würzburg stellt vier Spieler, Florian Krüger trifft doppelt für MSV Duisburg, Kai Brünker entscheidet spät für Saarbrücken. Auch dabei Klaus Gjasula von der TSG Hoffenheim II. von André Nückel · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Würzburger Kickers jubeln nach ihrem Sieg. – Foto: Frank Scheuring

Der FC Würzburger Kickers dominiert mit vier Spielern die Elf der Woche der 3. Liga. Der MSV Duisburg stellt nach seiner spektakulären Aufholjagd zwei Angreifer, beim 1. FC Saarbrücken wird ein später Joker zum Matchwinner. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

Würzburg stellt gleich vier Spieler Zum zweiten Mal in Folge steht Johann Hipper vom FC Würzburger Kickers im Tor der Elf der Woche der 3. Liga. Nach dem 2:2 zum Auftakt folgte für den Aufsteiger am 2. Spieltag ein deutliches 4:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden. Hipper absolvierte die komplette Begegnung und blieb erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Die Kickers stehen nach zwei Partien mit vier Punkten auf Rang drei. Mit Daniel Hägele schafft es ein weiterer Würzburger in die Auswahl. Er stand beim 4:0 bis zur 57. Minute auf dem Platz. Insgesamt stellt der Aufsteiger sogar vier Akteure der Top-Elf. Ivan Franjic eröffnete den Torreigen in der 17. Minute mit dem 1:0 und setzte in der 84. Minute auch den Schlusspunkt zum 4:0. Dazwischen schlug Xaver Kiefersauer als Joker zu. Er wurde in der 75. Minute eingewechselt und benötigte gerade einmal zwei Minuten für seinen Treffer zum 3:0 - beide sind im Mittelfeld zu finden.

Die Abwehr komplettieren zwei Spieler anderer Vereine. Dominique Domröse absolvierte für den SV Meppen die gesamten 90 Minuten beim 2:0 gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Der Aufsteiger rehabilitierte sich damit für das 0:3 in Duisburg zum Saisonauftakt und holte seine ersten drei Punkte. Marco Pledl kam beim 3:1 der Viktoria Köln beim VfB Stuttgart II in der 75. Minute ins Spiel und erhielt nach seiner langen Verletzungspause viel Zuspruch von seinen Anhängern. Die Viktoria feierte nach dem 2:5 gegen Regensburg ihren ersten Saisonsieg. Köster und Gjasula gehören zum Mittelfeld Neben Franjic und Kiefersauer wurden zwei weitere Spieler für das Mittelfeld gewählt. Louis Köster stand bei Alemannia Aachen im Auswärtsspiel beim SC Fortuna Köln in der Anfangsformation. Aachen musste nach einer Gelb-Roten Karte bereits ab der 28. Minute in Unterzahl spielen, verteidigte seine Führung zunächst und nahm letztlich ein 1:1 mit. Köster blieb bis zur 90. Minute auf dem Platz. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Begegnungen rangiert die Alemannia auf Platz vier.