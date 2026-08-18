Würzburg, Duisburg und Saarbrücken prägen Top-Elf

Der FC Würzburger Kickers dominiert mit vier Spielern die Elf der Woche der 3. Liga. Der MSV Duisburg stellt nach seiner spektakulären Aufholjagd zwei Angreifer, beim 1. FC Saarbrücken wird ein später Joker zum Matchwinner.
Zum zweiten Mal in Folge steht Johann Hipper vom FC Würzburger Kickers im Tor der Elf der Woche der 3. Liga. Nach dem 2:2 zum Auftakt folgte für den Aufsteiger am 2. Spieltag ein deutliches 4:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden. Hipper absolvierte die komplette Begegnung und blieb erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Die Kickers stehen nach zwei Partien mit vier Punkten auf Rang drei.
Mit Daniel Hägele schafft es ein weiterer Würzburger in die Auswahl. Er stand beim 4:0 bis zur 57. Minute auf dem Platz. Insgesamt stellt der Aufsteiger sogar vier Akteure der Top-Elf. Ivan Franjic eröffnete den Torreigen in der 17. Minute mit dem 1:0 und setzte in der 84. Minute auch den Schlusspunkt zum 4:0. Dazwischen schlug Xaver Kiefersauer als Joker zu. Er wurde in der 75. Minute eingewechselt und benötigte gerade einmal zwei Minuten für seinen Treffer zum 3:0 - beide sind im Mittelfeld zu finden.
Die Abwehr komplettieren zwei Spieler anderer Vereine. Dominique Domröse absolvierte für den SV Meppen die gesamten 90 Minuten beim 2:0 gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Der Aufsteiger rehabilitierte sich damit für das 0:3 in Duisburg zum Saisonauftakt und holte seine ersten drei Punkte. Marco Pledl kam beim 3:1 der Viktoria Köln beim VfB Stuttgart II in der 75. Minute ins Spiel und erhielt nach seiner langen Verletzungspause viel Zuspruch von seinen Anhängern. Die Viktoria feierte nach dem 2:5 gegen Regensburg ihren ersten Saisonsieg.
Neben Franjic und Kiefersauer wurden zwei weitere Spieler für das Mittelfeld gewählt. Louis Köster stand bei Alemannia Aachen im Auswärtsspiel beim SC Fortuna Köln in der Anfangsformation. Aachen musste nach einer Gelb-Roten Karte bereits ab der 28. Minute in Unterzahl spielen, verteidigte seine Führung zunächst und nahm letztlich ein 1:1 mit. Köster blieb bis zur 90. Minute auf dem Platz. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Begegnungen rangiert die Alemannia auf Platz vier.
Auch Klaus Gjasula schaffte es in die Elf der Woche. Die TSG 1899 Hoffenheim II setzte sich bei Absteiger Fortuna Düsseldorf mit 2:0 durch und holte damit ihren ersten Sieg der Saison. Gjasula begann die Partie und wurde in der 62. Minute ausgewechselt. Hoffenheim hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0 geführt und brachte diesen Vorsprung anschließend über die Zeit.
Damit stehen im Mittelfeld zwei Würzburger sowie je ein Spieler aus Aachen und Hoffenheim. Besonders die Kickers unterstrichen mit ihrem 4:0, weshalb sie in der Auswahl des 2. Spieltags so stark vertreten sind. Franjic war mit seinem Doppelpack direkt an der Hälfte aller Würzburger Treffer beteiligt, Kiefersauer benötigte nach seiner Einwechslung nur wenige Augenblicke für sein Tor.
Im Angriff stellt Tabellenführer MSV Duisburg gleich zwei Spieler. Beim SC Verl sah es für die Zebras zunächst nach der ersten Niederlage aus. Duisburg lag nach 47 Minuten mit 0:2 zurück, Trainer Dietmar Hirsch hatte zu diesem Zeitpunkt bereits reagiert. Florian Krüger kam in der 58. Minute ins Spiel und veränderte den Spielstand innerhalb von nur fünf Minuten komplett. In der 61. Minute verkürzte er auf 2:1, nur zwei Minuten später erzielte er das 2:2.
Auch Patrick Sussek wurde in der 58. Minute eingewechselt. Nachdem Duisburg die Partie gedreht und mit 3:2 geführt hatte, traf Sussek in der 72. Minute zum 4:2-Endstand. Der MSV steht nach zwei Siegen aus zwei Partien und 7:2 Toren an der Tabellenspitze. Krüger und Sussek benötigten gemeinsam gerade einmal 14 Minuten nach ihrer Einwechslung, um drei Treffer zu erzielen.
Der dritte Angreifer der Auswahl ist Kai Brünker vom 1. FC Saarbrücken. Auch er kam von der Bank. Beim SSV Jahn Regensburg wurde Brünker in der 59. Minute eingewechselt. Lange blieb die Partie torlos, dann entschied der Angreifer die Begegnung in der fünften Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:0. Saarbrücken steht damit wie Duisburg nach zwei Spieltagen bei sechs Punkten.
Die Elf der Woche verteilt sich diesmal auf sieben Vereine. Würzburg stellt mit Hipper, Hägele, Franjic und Kiefersauer gleich vier Spieler, Duisburg folgt mit Krüger und Sussek. Meppen, Viktoria Köln, Aachen, Hoffenheim II und Saarbrücken sind jeweils einmal vertreten. Auffällig ist vor allem der Einfluss der Einwechselspieler: Kiefersauer, Krüger, Sussek und Brünker trafen allesamt nach ihrer Hereinnahme.