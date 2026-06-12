Württembergs Tormaschinen: Diese 103 Teams schießen über 100 Tore

Die Spielzeit 2025/26 ist in ihren letzten Zügen. FuPa wirft daher den Blick auf die Teams mit den meisten Toren.
182 Tore - FC Iliria Göppingen (Kreisliga B)
171 Tore - TSV Korntal (Kreisliga B)
142 Tore - TSV Denkendorf II (Kreisliga B)
140 Tore - TSVgg Plattenhardt III (Kreisliga B)
139 Tore - SV Weiler (Kreisliga B)
139 Tore - TSV Neuhengstett (Kreisliga B)
138 Tore - SV Tuna Spor Echterdingen (Kreisliga B)
136 Tore - SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See (Kreisliga B)
136 Tore - 1. FC Heiningen (Bezirksliga)
132 Tore - TSV Musberg II (Kreisliga B)
132 Tore - Türkspor Stuttgart (Kreisliga A)
131 Tore - TV Aldingen 1898 e. V. II (Kreisliga B)
131 Tore - SVGG Hirschlanden-Schöckingen (Kreisliga B)
131 Tore - Spvgg Bad Teinach-Zavelstein (Kreisliga B)
128 Tore - VfB Vaihingen/Enz (Kreisliga B)
128 Tore - TV Stetten i.R. (Kreisliga B)
126 Tore - TSV Schwieberdingen II (Kreisliga B)
126 Tore - SGM MassenbachHausen (Kreisliga A)
125 Tore - TSV Raidwangen (Kreisliga B)
123 Tore - TV Flein (Kreisliga B)
123 Tore - SV Croatia Reutlingen II (Kreisliga B)
122 Tore - TSV Weissach (Kreisliga B)
122 Tore - SGM Deißlingen/Lauffen (Bezirksliga)
121 Tore - SGM Dettingen/Glems II (Kreisliga B)
121 Tore - TSV Gomaringen II (Kreisliga B)
120 Tore - FV Radnik Sindelfingen (Kreisliga B)
120 Tore - SV Grün-Weiss Sommerrain (Kreisliga B)
119 Tore - TSV Baltmannsweiler (Kreisliga B)
119 Tore - VfL Eberstadt (Kreisliga B)
118 Tore - 1. Göppinger SV II (Kreisliga B)
117 Tore - TV89 Zuffenhausen II (Kreisliga B)
117 Tore - SV Rommelsbach (Kreisliga B)
117 Tore - FSV Waldebene Stuttgart Ost (Kreisliga A)
116 Tore - SGM TSV Eutendorf / FC Ottendorf (Kreisliga B)
116 Tore - SpVgg Renningen (Kreisliga A)
116 Tore - SV Rot (Kreisliga B)
116 Tore - Lawine Raichberg Ost (Kreisliga B)
116 Tore - FV 08 Unterkochen II (Kreisliga B)
116 Tore - VfB Neckarrems 1913 e.V. (Kreisliga A)
115 Tore - GFV Omonia Vaihingen (Kreisliga B)
115 Tore - SKV Palästina Al Q`uds Stgt. (Kreisliga B)
115 Tore - SGM Deißlingen/Lauffen II (Kreisliga B)
115 Tore - TSV Wolfschlugen (Kreisliga B)
115 Tore - Drita Kosova Kornwestheim (Kreisliga A)
115 Tore - SG Bad Wimpfen (Kreisliga A)
115 Tore - TSV Grünbühl (Kreisliga A)
113 Tore - TSV Leinfelden (Kreisliga B)
113 Tore - TSV Sparwiesen (Kreisliga B)
113 Tore - VfL Stuttgart (Kreisliga B)
112 Tore - SV Sillenbuch II (Kreisliga B)
112 Tore - SV Sulz am Eck (Kreisliga B)
111 Tore - SF Mundelsheim (Kreisliga B)
111 Tore - 1. FC Donzdorf II (Kreisliga B)
111 Tore - SV Nehren II (Kreisliga B)
111 Tore - SV Schluchtern (Kreisliga A)
110 Tore - FV Sönmez Spor Bietigheim (Kreisliga B)
110 Tore - SGM Nusplingen/Obernheim I (Kreisliga A)
110 Tore - 1.FC Hohenacker II (Kreisliga B)
110 Tore - TSV Meckenbeuren II (Kreisliga B)
110 Tore - Türkspor Heidenheim (Kreisliga A)
109 Tore - TSG Zell u.A. (Kreisliga B)
109 Tore - TSV Ludwigsburg (Kreisliga B)
108 Tore - KSC Sindelfingen (Kreisliga B)
108 Tore - Sportvg Feuerbach II (Kreisliga B)
108 Tore - SV Tüngental (Kreisliga B)
108 Tore - SV Steinbach II (Kreisliga B)
108 Tore - FSV Friedrichshaller SV II (Kreisliga B)
108 Tore - TSV Herbolzheim (Kreisliga B)
108 Tore - OFK Beograd Stuttgart (Kreisliga A)
107 Tore - TSV Wäldenbronn-Esslingen (Kreisliga B)
107 Tore - TSV Weilheim II (Kreisliga B)
107 Tore - SV Friolzheim (Kreisliga B)
107 Tore - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag (Kreisliga A)
107 Tore - TSV Gaildorf (Bezirksliga)
106 Tore - TGV Eintracht Beilstein (Kreisliga B)
106 Tore - FC Oberrot (Kreisliga B)
106 Tore - MTV Stuttgart II (Kreisliga B)
106 Tore - Spvgg Rommelshausen I (Kreisliga B)
105 Tore - SSV Zuffenhausen II (Kreisliga B)
105 Tore - SPV 05 Nürtingen (Kreisliga B)
105 Tore - TSV Eningen/Achalm II (Kreisliga B)
105 Tore - FC Welzheim 06 I (Kreisliga A)
105 Tore - SV Oberzell II (Kreisliga B)
105 Tore - SG Weilimdorf (Kreisliga A)
105 Tore - VfB Neuffen (Kreisliga A)
105 Tore - Young Boys Reutlingen (Verbandsliga)
103 Tore - TSGV Waldstetten II (Kreisliga B)
102 Tore - TSV Wangen (Kreisliga B)
102 Tore - Spfr Donnstetten (Kreisliga B)
102 Tore - TG Gönningen (Kreisliga B)
102 Tore - SGM Nagold-Nord (Kreisliga B)
102 Tore - ASV Botnang II (Kreisliga B)
102 Tore - SGM Lautern-Essingen I (Kreisliga A)
101 Tore - SG Oppenweiler II (Kreisliga B)
101 Tore - TV Tischardt (Kreisliga B)
101 Tore - Türk. SV Herrenberg (Kreisliga A)
101 Tore - SV Hegnach I (Kreisliga B)
100 Tore - SV Huzenbach (Kreisliga B)
100 Tore - TSV Bönnigheim (Kreisliga A)
100 Tore - SGM Hohenmemmingen/Burgberg (Kreisliga B)
100 Tore - SC Michelbach/Wald (Kreisliga A)
100 Tore - TB Ruit (Kreisliga A)
100 Tore - TSG Balingen Fußball II (Landesliga)