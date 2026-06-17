Württembergs Top 100: Die besten Torjägerinnen in allen Ligen

Die Spielzeit 2025/26 ist in ihren letzten Zügen. FuPa wirft daher den Blick auf die besten Torjägerinnen in Württemberg.
43 Tore - Allissa Meier (SGM VfR Klosterreichenbach I/SV Musbach II / Bezirksliga) in 16 Spielen
41 Tore - Leonie Keilbach (Spvgg Aldingen / Regionenliga) in 17 Spielen
40 Tore - Sandy Dyrska (FC Welzheim 06 / Kreisliga A) in 13 Spielen
40 Tore - Isabel Dienstdorf (SGM AHP I / Bezirksliga) in 18 Spielen
33 Tore - Lena Böttiger (TSV Sielmingen / Bezirksliga) in 12 Spielen
33 Tore - Ina Steinmetz (TGV Dürrenzimmern / Landesliga) in 19 Spielen
32 Tore - Christina Carl (SGM Roßwag/Großglattbach/Bissingen / Bezirksliga) in 18 Spielen
30 Tore - Alisia Neff (SV Amtzell / Kreisliga A) in 15 Spielen
30 Tore - Kerstin Schneider (FC Blau-Weiß Bellamont / Landesliga) in 22 Spielen
29 Tore - Franka Arnholdt (1.FC Normannia Gmünd / Regionenliga) in 19 Spielen
28 Tore - Leonie Weber (TSV Lustnau / Landesliga) in 17 Spielen
28 Tore - Emily Aldinger (FC Biegelk. Erdmannhausen / Bezirksliga) in 17 Spielen
27 Tore - Kjara Haist (SGM VfR Klosterreichenbach I/SV Musbach II / Bezirksliga) in 15 Spielen
27 Tore - Letizia Ferri (SV Bärenthal / Bezirksliga) in 16 Spielen
27 Tore - Cecilia Mauthe (FV 09 Nürtingen / Landesliga) in 22 Spielen
27 Tore - Jula Ill (SGM Stetten/Hechingen / Regionenliga) in 22 Spielen
26 Tore - Lara Deutschle (SSV Walddorf / Bezirksliga) in 16 Spielen
24 Tore - Emily Klein (FSV 08 Bietigheim-Bissingen / Bezirksliga) in 14 Spielen
24 Tore - Simone Stadelmann (FC Scheidegg / Bezirksliga) in 16 Spielen
24 Tore - Lena Letzgus (SGM Bierlingen/Weiler / Bezirksliga) in 16 Spielen
24 Tore - Chantal Fath (SG Altheim / Verbandsliga) in 17 Spielen
23 Tore - Anna Wotzinger (VfL Eberstadt / Bezirksliga) in 18 Spielen
23 Tore - Tatjana Bitterle (SGM SG Öpfingen / SG Altheim II / Regionenliga) in 21 Spielen
23 Tore - Sophie Becker (SGM Aufhausen/Nellingen / Regionenliga) in 22 Spielen
22 Tore - Pauline Knupfer (FC Blau-Weiß Bellamont III / Bezirksliga) in 13 Spielen
22 Tore - Leni Schierle (SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach / Bezirksliga) in 14 Spielen
22 Tore - Shirin Kolata (SGM Bierlingen/Weiler / Bezirksliga) in 15 Spielen
22 Tore - Tashina Schmelzle (SGM SC Neubulach/SV Schönbronn / Bezirksliga) in 18 Spielen
22 Tore - Cora Herrmann (TSG Wittershausen / Regionenliga) in 21 Spielen
21 Tore - Laura Müller (TV Oeffingen / Bezirksliga) in 15 Spielen
21 Tore - Paulina Patschke (TSV Neukirch / Kreisliga A) in 15 Spielen
21 Tore - Sarah Napp (TSV Ofterdingen / Bezirksliga) in 16 Spielen
21 Tore - Ramona Dierolf (Sportverein Heilbronn am Leinbach / Regionenliga) in 18 Spielen
21 Tore - Carolin Grund (SGM TSV Neuenstein III/TSV Kupferzell / Bezirksliga) in 18 Spielen
21 Tore - Dana Kanan (VfB Obertürkheim / Regionenliga) in 20 Spielen
21 Tore - Natalie Hieronymus (FSV 08 Bietigheim-Bissingen / Bezirksliga) in 21 Spielen
20 Tore - Lotta Dally (VfL Kirchheim / Bezirksliga) in 11 Spielen
20 Tore - Madleen Beran (TSV Eschenbach / Bezirksliga) in 13 Spielen
20 Tore - Anabel Lilja (SV Salamander Kornwestheim / Bezirksliga) in 16 Spielen
20 Tore - Ann-Kathrin Hieronymus (FSV 08 Bietigheim-Bissingen / Bezirksliga) in 18 Spielen
20 Tore - Celine Geiger (SGM SV Uttenweiler/SV Unlingen / Regionenliga) in 21 Spielen
20 Tore - Nisane Gezer (Sportverein Heilbronn am Leinbach / Regionenliga) in 22 Spielen
19 Tore - Emma Kleiner (SV Sigmaringen / Bezirksliga) in 10 Spielen
19 Tore - Anja Lewandowski (SGM Glatten/Hopfau / Regionenliga) in 14 Spielen
19 Tore - Rieke Krenzel (TSV Schafhausen / Bezirksliga) in 16 Spielen
18 Tore - Ines Vidovic (SGM Frommern II/Laufen I / Bezirksliga) in 11 Spielen
18 Tore - Jada-Salome Stotz (FV Rot-Weiß Ebingen / Bezirksliga) in 15 Spielen
18 Tore - Sonia Munz (SpVgg Gröningen-Satteldorf / Landesliga) in 16 Spielen
18 Tore - Annalena Hofferbert (TV Aldingen 1898 e.V. / Bezirksliga) in 16 Spielen
18 Tore - Muriel Walter (SGM VfR Klosterreichenbach I/SV Musbach II / Bezirksliga) in 16 Spielen
18 Tore - Jana Ott (SGM AHP I / Bezirksliga) in 18 Spielen
18 Tore - Rieke Bulla (TSV Heimsheim / Regionenliga) in 18 Spielen
18 Tore - Fiona Mollekopf (TSV Schafhausen / Bezirksliga) in 18 Spielen
18 Tore - Alina Müller (SV Leingarten / Regionenliga) in 19 Spielen
18 Tore - Tina Straub (TSV Albeck / Landesliga) in 21 Spielen
18 Tore - Isabelle Gschwind (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz / Regionenliga) in 22 Spielen
17 Tore - Anja Vetter (FV Weithart / Bezirksliga) in 10 Spielen
17 Tore - Sandrina Graf (SGM Beffendorf/Hochmössingen/Aichhalden / Bezirksliga) in 11 Spielen
17 Tore - Anna Wienecke (FSV Ossweil / Bezirksliga) in 14 Spielen
17 Tore - Jenny Lutz (SV Arnach / Bezirksliga) in 15 Spielen
16 Tore - Jasmina Siefert (TSV Eschenbach / Bezirksliga) in 11 Spielen
16 Tore - Sophia Dengler (VfL Hochdorf / Bezirksliga) in 12 Spielen
16 Tore - Luna Weiß (TSV Baltmannsweiler / Bezirksliga) in 13 Spielen
16 Tore - Vanessa Beck (SGM Fulgenstadt I/Renhardsweiler II / Bezirksliga) in 15 Spielen
16 Tore - Madita Habermehl (SSV Reutlingen 1905 Fußball / Regionenliga) in 15 Spielen
16 Tore - Anesa Aslani (SGM VfR Klosterreichenbach I/SV Musbach II / Bezirksliga) in 15 Spielen
16 Tore - Michelle Flaig (SGM Wurmlingen-Nendingen / Bezirksliga) in 16 Spielen
16 Tore - Sophia Floridia (SGM Aufhausen/Nellingen / Regionenliga) in 19 Spielen
16 Tore - Alicia Roller (Spvgg. Berneck/Zwerenberg / Landesliga) in 21 Spielen
16 Tore - Lisa Von Der Heide (Sportverein Heilbronn am Leinbach / Regionenliga) in 21 Spielen
16 Tore - Larissa Tihanyi (SG Schorndorf / Regionenliga) in 21 Spielen
16 Tore - Julia Hörz (SV Hoffeld / Landesliga) in 22 Spielen
16 Tore - Clara Lorenz (SV Jungingen / Verbandsliga) in 22 Spielen
15 Tore - Nikole Polny (TSV Neuenstein II / Regionenliga) in 11 Spielen
15 Tore - Michelle Schäfer (SSV Walddorf / Bezirksliga) in 11 Spielen
15 Tore - Leonie Münch (TSV Baltmannsweiler / Bezirksliga) in 12 Spielen
15 Tore - Aurora Selimi (ASV Spartania Eislingen / Bezirksliga) in 13 Spielen
15 Tore - Sarah Gleß (SGM DJK Bühlerzell/SC Bühlertann / Kreisliga A) in 14 Spielen
15 Tore - Sabrina Trampitsch (SGM Wendlingen-Ötlingen / Landesliga) in 15 Spielen
15 Tore - Chantal Ebinger (TSV Tettnang II / Landesliga) in 15 Spielen
15 Tore - Selina Ohmeier (SV Beuren II / Kreisliga A) in 15 Spielen
15 Tore - Martina Honermann (TSV Sondelfingen II / Bezirksliga) in 16 Spielen
15 Tore - Elisa Rossignuolo (FSV 08 Bietigheim-Bissingen / Bezirksliga) in 18 Spielen
15 Tore - Aliza Margo Zuber (SV Deuchelried / Landesliga) in 20 Spielen
15 Tore - Jana Sophie Albrecht (SV Oberreichenbach / Landesliga) in 20 Spielen
15 Tore - Tanaya Betz (TSV Lustnau / Landesliga) in 20 Spielen
15 Tore - Selma Mahmutović (SV Leingarten / Regionenliga) in 20 Spielen
15 Tore - Janina Jänel (TSV Nellmersbach / Landesliga) in 21 Spielen
15 Tore - Laura Pfeiffer (TSV Ottmarsheim / Landesliga) in 21 Spielen
15 Tore - Julia Knoblauch (TSV Deizisau / Regionenliga) in 21 Spielen
15 Tore - Jasmin Pilz (SGM SV Rieden/Michelbach-Bilz/Tüngental / Regionenliga) in 22 Spielen
14 Tore - Louisa Kiefer (Sportvg Feuerbach / Regionenliga) in 10 Spielen
14 Tore - Finja Chiara Bölstler (SGM TSG Salach/VfR Süßen / Bezirksliga) in 11 Spielen
14 Tore - Marie Leiser-Atemborska (FC Esslingen / Bezirksliga) in 13 Spielen
14 Tore - Stefanie Gruber (TSV Gomaringen / Regionenliga) in 14 Spielen
14 Tore - Tina Haas (SV Reinstetten / Bezirksliga) in 15 Spielen
14 Tore - Celine Hipp (SV Bärenthal / Bezirksliga) in 16 Spielen
14 Tore - Mia Stocker (SGM Bergfelden/Vöhringen / Bezirksliga) in 17 Spielen
14 Tore - Teresa Simmank (FC Blautal / Bezirksliga) in 18 Spielen
14 Tore - Louisa Teufel (TSV Sondelfingen / Landesliga) in 18 Spielen
14 Tore - Leonie Torresin (SV Arnach / Bezirksliga) in 18 Spielen