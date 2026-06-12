Württembergs Top 100: Die besten Torjäger in allen Ligen

– Foto: Carsten Trebuth

Die 100 besten Torjäger in Württemberg

64 Tore - Liridon Elezaj (FC Iliria Göppingen / Kreisliga B) in 20 Spielen

50 Tore - Timo Bock (TSV Leinfelden / Kreisliga B) in 20 Spielen

50 Tore - Alberto D'Alleva (Lawine Raichberg Ost / Kreisliga B) in 23 Spielen

50 Tore - Ivan Rasic (TSV Korntal / Kreisliga B) in 24 Spielen

50 Tore - Beat Fischer (SGM MassenbachHausen / Kreisliga A) in 31 Spielen

49 Tore - Enes Coskun (TSG Esslingen / Kreisliga A) in 26 Spielen

47 Tore - Felix Eder (TSV Denkendorf II / Kreisliga B) in 18 Spielen

46 Tore - Nikola Lakovic (OFK Beograd Stuttgart / Kreisliga A) in 30 Spielen

44 Tore - Ziad Masoud (SKV Palästina Al Q`uds Stgt. / Kreisliga B) in 19 Spielen

44 Tore - Bekai Jagne (TSV Lustnau I / Kreisliga A) in 26 Spielen

42 Tore - Zakaria Hussein (SV Tuna Spor Echterdingen / Kreisliga B) in 26 Spielen

42 Tore - Uwe Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen I / Kreisliga A) in 28 Spielen

41 Tore - Fabio Malzoni (SB Asperg / Kreisliga B) in 20 Spielen

41 Tore - Ebrima Joof (SPV 05 Nürtingen / Kreisliga B) in 21 Spielen

41 Tore - Marc Hitzel (SV Glatten / Kreisliga A) in 24 Spielen

40 Tore - Patrick Hug (SGM Dettingen/Glems II / Kreisliga B) in 20 Spielen

40 Tore - Semih Emirzeoglu (FC Gärtringen II / Kreisliga B) in 21 Spielen

39 Tore - Sebastian Böhm (TSV Gomaringen II / Kreisliga B) in 23 Spielen

38 Tore - Florian Weberruß (SV Nehren II / Kreisliga B) in 22 Spielen

38 Tore - Michele Varallo (SV Schluchtern / Kreisliga A) in 27 Spielen

38 Tore - Drilon Tahiri (SV Rot / Kreisliga B) in 28 Spielen

38 Tore - Emir Dogansoy (Türkspor Stuttgart / Kreisliga A) in 29 Spielen

38 Tore - Steven Schneiders (TSV Weinsberg / Kreisliga A) in 29 Spielen

37 Tore - Shkemb Miftari (Türkspor Stuttgart / Kreisliga A) in 15 Spielen

37 Tore - Simeon Müller (SGM Talheim/Öschingen / Kreisliga B) in 24 Spielen

36 Tore - Tobias Schwarz (TG Gönningen / Kreisliga B) in 22 Spielen

36 Tore - Fabian Großhans (SGM Spielberg/Berneck-Zwerenberg / Kreisliga B) in 25 Spielen

36 Tore - Danny Ferreira Martins (SV Neustetten II / Kreisliga B) in 25 Spielen

36 Tore - Santiago Potenza (AC Catania Kirchheim/Teck / Kreisliga A) in 27 Spielen

36 Tore - Carmine Pescione (TSC Kornwestheim / Kreisliga A) in 27 Spielen

36 Tore - Niklas Ruf (SGM Äpfingen I/Baltringen I / Kreisliga A) in 28 Spielen

35 Tore - Kadir Kececi (TSV Wäldenbronn-Esslingen / Kreisliga B) in 22 Spielen

35 Tore - Yannik May (SV Wört / Kreisliga B) in 26 Spielen

35 Tore - Flakron Shabani (SKV Eglosheim / Kreisliga A) in 26 Spielen

35 Tore - Robin Guldi (SV Leingarten / Kreisliga A) in 27 Spielen

35 Tore - Frieder Geiger (TSV Grafenberg / Kreisliga A) in 30 Spielen

35 Tore - Robin Schumpp (SGM Deißlingen/Lauffen / Bezirksliga) in 32 Spielen

35 Tore - Fabio Müller (SGM Gruol/Erlaheim / Bezirksliga) in 33 Spielen

34 Tore - Lukas Häußer (TSV Erlenbach II / Kreisliga B) in 20 Spielen

34 Tore - Anton Romer (SG Langenau (FC / TSV II) / Kreisliga B) in 23 Spielen

34 Tore - Wayne Reich (TSV Neuhengstett / Kreisliga B) in 26 Spielen

34 Tore - Denis Kimmich (SV Waldmössingen / Kreisliga A) in 27 Spielen

34 Tore - Valentino Mazzei (TSV Miedelsbach / Kreisliga B) in 28 Spielen

34 Tore - Matthias Geiger (SG Bad Wimpfen / Kreisliga A) in 29 Spielen

34 Tore - Carmelo Trumino (1. FC Heiningen / Bezirksliga) in 29 Spielen

34 Tore - Laurin Stütz (SKV Rutesheim / Landesliga) in 30 Spielen

33 Tore - Daniel Fritz (SV 98 Rottweil / Kreisliga C) in 16 Spielen

33 Tore - Dominik Grauer (SSV Rübgarten / Kreisliga B) in 17 Spielen

33 Tore - Nick Hafenrichter (TSV Adelberg-Oberberken / Kreisliga B) in 19 Spielen

33 Tore - Dominik Rometsch (SGM 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II / Kreisliga B) in 22 Spielen

33 Tore - Murat Aslan (SV Friolzheim / Kreisliga B) in 23 Spielen

33 Tore - Lars Beutler (TV Flein / Kreisliga B) in 23 Spielen

33 Tore - Karim Mahmoud (TV Flein / Kreisliga B) in 24 Spielen

33 Tore - Fabian Padubrin (Spvgg Bad Teinach-Zavelstein / Kreisliga B) in 26 Spielen

33 Tore - Patrick Wilpert (SGM Warthausen/Birkenhard / Kreisliga A) in 27 Spielen

33 Tore - Marin Pranjic (Sportvg Feuerbach / Kreisliga A) in 28 Spielen

33 Tore - Jannik Leibing (FC Neenstetten / Kreisliga A) in 29 Spielen

32 Tore - Eimen Zalloumi (Young Boys Reutlingen II / Kreisliga A) in 18 Spielen

32 Tore - Sebastian Haußmann (TSV Botenheim II / Kreisliga B) in 19 Spielen

32 Tore - Simon Heinrich (SSV Steinach-Reichenbach II / Kreisliga B) in 20 Spielen

32 Tore - Kubilay Dedeli (Türkgücü Eibensbach / Kreisliga B) in 21 Spielen

32 Tore - Kai Hasani (TSV Sparwiesen / Kreisliga B) in 22 Spielen

32 Tore - Jonas Schwendemann (SV Oberzell II / Kreisliga B) in 29 Spielen

32 Tore - Mario Greiner (SV Allmersbach / Bezirksliga) in 29 Spielen

32 Tore - Gabriel Gruber (FSV Zöbingen / Kreisliga A) in 30 Spielen

32 Tore - Dominic Janzer (TSV Affalterbach / Kreisliga A) in 30 Spielen

31 Tore - Lukas Beu (SV Karsee / Kreisliga B) in 19 Spielen

31 Tore - Husein Djedovic (FV Radnik Sindelfingen / Kreisliga B) in 19 Spielen

31 Tore - Jannick Maurer (SV Spiegelberg / Kreisliga B) in 20 Spielen

31 Tore - Angelo Colletti (SGM Hohenstadt/Untergröningen / Kreisliga B) in 22 Spielen

31 Tore - Mohammed Eid (SV Spaichingen / Kreisliga A) in 22 Spielen

31 Tore - Florian Geiselhart (FV Altheim / Kreisliga A) in 22 Spielen

31 Tore - Torben Stingl (TSV Raidwangen / Kreisliga B) in 23 Spielen

31 Tore - Patrick Rafael Banhazi (VfL Obereisesheim II / Kreisliga B) in 23 Spielen

31 Tore - Mousa El Arkoubi (Spvgg Weil der Stadt / Kreisliga A) in 24 Spielen

31 Tore - Matthias Schultheiss (SV Sulz am Eck / Kreisliga B) in 27 Spielen

31 Tore - Alexander Schetter (TV Stetten i.R. / Kreisliga B) in 28 Spielen

31 Tore - Cemal Krasniqi (FV Viktoria Wasseralfingen / Kreisliga A) in 29 Spielen

31 Tore - Thorsten Rieck (SV Westerheim / Bezirksliga) in 30 Spielen

31 Tore - Michael Müller (SGM Schmiechtal/Alb / Kreisliga A) in 30 Spielen

31 Tore - Julian Bertsch (TSV Talheim / Kreisliga A) in 30 Spielen

31 Tore - Philipp Kees (TSV Gaildorf / Bezirksliga) in 30 Spielen

31 Tore - Manuel Münst (SGM Ringschnait/Mittelbuch / Bezirksliga) in 30 Spielen

31 Tore - Peter Gobs (SG Griesingen / Kreisliga A) in 31 Spielen

30 Tore - Sinan Altay (VfL Stuttgart / Kreisliga B) in 17 Spielen

30 Tore - Jonas Marius Ebner (TG Reichenbach u. R. / Kreisliga B) in 21 Spielen

30 Tore - Marius Jäger (SG Weinstadt II / Kreisliga B) in 21 Spielen

30 Tore - Nico Kalmbach (Spvgg Weil im Schönbuch II / Kreisliga B) in 23 Spielen

30 Tore - Mounir Barray (TSV Altheim/Alb / Kreisliga B) in 23 Spielen

30 Tore - Louis Philipp Haug (Phönix Pfalzgrafenweiler / Kreisliga B) in 23 Spielen

30 Tore - Amir Limani (FC Reka Stuttgart / Kreisliga B) in 24 Spielen

30 Tore - Clemens Schmid (TSG Abtsgmünd / Kreisliga A) in 24 Spielen

30 Tore - Philipp Krupp (SGM TSV Eutendorf / FC Ottendorf / Kreisliga B) in 24 Spielen

30 Tore - Ali El-Hajj Hussein (SV Rommelsbach / Kreisliga B) in 24 Spielen

30 Tore - Onur Seyhan (Anadolu SV Reutlingen / Kreisliga A) in 25 Spielen

30 Tore - Johannes Wizemann (SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag / Kreisliga A) in 25 Spielen

30 Tore - Daniel Leding (TSV Neuhengstett / Kreisliga B) in 26 Spielen

30 Tore - Timo Ruff (SV Tüngental / Kreisliga B) in 26 Spielen

30 Tore - Christian Locher (SV Hülben / Kreisliga A) in 27 Spielen

30 Tore - Marlon Großmann (TV Herlikofen / Kreisliga A) in 28 Spielen

30 Tore - Amir Werner (Türkspor Heidenheim / Kreisliga A) in 28 Spielen

30 Tore - Tim Dettinger (TSV Phönix Lomersheim / Bezirksliga) in 28 Spielen