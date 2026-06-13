Württembergische Relegationsspiele sehr gut besucht

Wie jedes Jahr sind die Spiele in den unterschiedlichen Relegationsrunden wahre Zuschauermagneten. FuPa wirft daher einen Blick auf die Zuschauerzahlen der Partien am Samstag.
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Zuschauer: 1.200
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Zuschauer: 900
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Zuschauer: 418
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Zuschauer: 621
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Zuschauer: 850
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Zuschauer: 500
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Zuschauer: 700
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Zuschauer: 800
Zuschauer: 950
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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