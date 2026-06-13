 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Württembergische Relegationsspiele sehr gut besucht

FuPa gibt den Überblick auf die Zuschauerzahlen.

von Timo Babic · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Die Oberliga-Relegation in Lahr zog rund 1.200 Zuschauer an.
Die Oberliga-Relegation in Lahr zog rund 1.200 Zuschauer an. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1
LL Württemberg St. 3
LL Würt. St. 4

Wie jedes Jahr sind die Spiele in den unterschiedlichen Relegationsrunden wahre Zuschauermagneten. FuPa wirft daher einen Blick auf die Zuschauerzahlen der Partien am Samstag.

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg

Heute, 15:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
1
1
+Video

Zuschauer: 1.200

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Relegation zur Verbandsliga Württemberg

Heute, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
2
3

Zuschauer: 900

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1

Heute, 15:30 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
5
n.E.
6
Abpfiff

Zuschauer: 418

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Morgen, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
14:30live

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 2

Heute, 18:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
0
7
Abpfiff

Zuschauer: 621

---

Heute, 15:30 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
1
3
Abpfiff

Zuschauer: 850

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 3

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
4
n.E.
2
Abpfiff

Zuschauer: 500

---

Heute, 15:30 Uhr
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
0
2

Zuschauer: 700

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 4

Heute, 15:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SC Staig
SC StaigSC Staig
4
n.E.
1
Abpfiff
+Video

Zuschauer: 800

Heute, 15:30 Uhr
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
7
n.E.
6
Abpfiff

Zuschauer: 950

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________