Württemberg-Duell wird unter Flutlicht nachgeholt

Mit dem Nachholspiel zwischen dem SV Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg wird am morgigen Mittwochabend der 27. Spieltag der Regionalliga Südwest komplettiert. Beide Mannschaften stehen aktuell im oberen Tabellendrittel und könnten mit einem Sieg neue Spannung im Kampf um die Spitzenplätze entfachen. Die Gastgeber aus Degerloch haben nach der 0:3-Niederlage in Hoffenheim II Wiedergutmachung im Sinn, während Freiberg nach dem überraschenden 0:1 gegen Mainz II ebenfalls auf ein Erfolgserlebnis angewiesen ist.

Die Stuttgarter Kickers rangieren mit 46 Punkten derzeit auf Rang sechs und könnten mit einem Heimsieg wieder enger an den direkten Aufstiegsrang heranrücken. Die 0:3-Niederlage beim Tabellenführer TSG 1899 Hoffenheim II offenbarte zuletzt die Grenzen gegen ein Topteam. Der SGV Freiberg steht mit 51 Punkten auf Platz drei, könnte mit einem Auswärtserfolg den Rückstand auf Hoffenheim auf sechs Zähler verkürzen. In der Tabelle würde ein Remis beiden Teams wenig helfen – ein Sieg ist Pflicht, will man im Aufstiegsrennen bleiben. In der Vorrunde gab es ein torreiches und spannendes Unentschieden, denn beide Teams trennten sich 2:2. In der Vorsaison gab es zwei Siege für die Kickers (2:0 und 1:0).