Würselen setzt auf Stabilität und Entwicklung

– Foto: Andre Peters

Würselen Miran Saljiu

Der VfR Würselen startet als Tabellen-14. in die Rückrunde. Co-Trainer Miran Saljiu spricht über Vorbereitung, Trainerwechsel, Ziele und personelle Veränderungen.

Nach dem 15. Spieltag überwintert der VfR Würselen in der Bezirksliga, Staffel 4, mit 11 Punkten auf Rang 14. Die Ausgangslage ist angespannt, der Fokus für die Rückrunde klar definiert: Klassenerhalt. Co-Trainer Miran Saljiu erläutert im Teamcheck die Herangehensweise der Würselener. Nach einer rund dreiwöchigen Winterpause ist die Mannschaft in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Diese Pause sei bewusst gewählt worden, um „nach der intensiven Hinrunde zu regenerieren und kleinere Verletzungen auskurieren zu können“. Die Vorbereitung ist auf sechs Wochen angelegt. Geplant sind „drei Trainingseinheiten pro Woche sowie ein Testspiel pro Woche“. Inhaltlich liege der Schwerpunkt auf „neuen Spielformen, einer hohen Intensität im Training und der Umsetzung neuer spielerischer Ideen“.

Der Trainerwechsel zur Rückrunde wurde innerhalb der Mannschaft positiv aufgenommen. Saljiu betont, dass Veränderungen auf der Trainerposition zwar oft Herausforderungen mit sich bringen, das Team aber „von Beginn an offen, respektvoll und aufnahmebereit“ gewesen sei. Die Bereitschaft, neue Inhalte anzunehmen und gemeinsam an der Weiterentwicklung zu arbeiten, sei „sofort erkennbar“ gewesen. Sportlich beschreibt Saljiu die Hinrunde als „insgesamt durchwachsen“. Dennoch habe die Mannschaft „insbesondere in den letzten Spielen vor der Winterpause ihre vorhandene Qualität unter Beweis stellen“ können. Genau an diese Leistungen wolle man in der Rückrunde „konsequent anknüpfen“.