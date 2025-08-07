Würselen II nach Aufstieg: "Geduldig bleiben und immer weitermachen"

Mit einer überragenden Saison hat sich der VfR Würselen II im vergangenen Jahr eindrucksvoll zurückgemeldet: 23 Siege, nur eine Niederlage und am Ende der hochverdiente Titel in der Kreisliga C3 Aachen. Nun wartet in der B-Liga ein neues Kapitel – und neue Herausforderungen. Trainer Çağdaş Türkyilmaz (42) spricht von einer „sensationellen“ Spielzeit.

Garant für den Erfolg war neben der stabilsten Defensive der Liga (32 Gegentore) vor allem Angreifer Luca Groment (20), der mit 25 Treffern und 20 Vorlagen an über der Hälfte aller Saisontore direkt beteiligt war – und nun wie zwei weitere Leistungsträger zur ersten Mannschaft aufgerückt ist.

„Nach fast zwanzig Jahren hat die Reservemannschaft des VfR Würselen den Aufstieg in die B-Liga geschafft. Dies war nur möglich, weil wir über Leidenschaft zum Fußball und Kameradschaft untereinander erfolgreichen Fußball gespielt haben“, so der Übungsleiter.

Die Vorbereitung auf das Abenteuer B-Liga begann Mitte Juli. „Der Start lief in der ersten Woche holprig – viele Spieler waren abwesend“, berichtet Türkyilmaz. „Aktuell ist es hervorragend!“ Allerdings zeigt sich der Coach unzufrieden mit der Spielplanung: „Die Spielansetzungen sind eher fragwürdig. Beispielsweise findet unser Derby gegen Bardenberg genau dann statt, wenn Kommunalwahlen sind – viele Spieler sind als Wahlhelfer im Einsatz. Das hätte man besser regeln können oder müssen!“

Trotz personeller Verluste zieht der Coach ein positives Zwischenfazit: „Die Entwicklung der Mannschaft ist sehr gut. Bedenkt man, dass ein Teil der Mannschaft vor drei Jahren noch D-Liga gespielt hat, dann kann man nur stolz auf die Jungs sein. Zudem haben wir drei Stammspieler hoch zur Ersten gegeben, weil diese eine geniale Saison gespielt haben.“

Klassenerhalt als Ziel – Favoritenrolle bei anderen

Die neue Spielzeit wird für den Aufsteiger zur Standortbestimmung. „Klassenerhalt!“, betont Türkyilmaz unmissverständlich. „Wir spielen gegen jede Menge Erstvertretungen, die uns gegenüber schon etatmäßig überlegen sein dürften. Daneben handelt es sich oft um Vereine, die längere Zeit schon auf B-Liga-Niveau spielen, im Gegensatz zu uns.“

Auch ein Mitaufsteiger hat es in sich: Alemannia Aachen II, die Reserve des Regionalligisten, geht als klarer Titelkandidat ins Rennen. „Die sind vom Kader her sicherlich der Klassenprimus.“ Einen weiteren Meisterschaftsfavoriten will Türkyilmaz nicht benennen: „In die Zukunft blicken ist nicht meine Passion bzw. über diese Fähigkeiten verfüge ich nicht, ansonsten hätte ich darauf getippt, dass Chelsea die Klub-WM gewinnt.“

Abgänge wiegen schwer – Kaderlücken sollen geschlossen werden

Neben dem Abgang von Luca Groment mussten auch Kasim Abdullah und Hendrik Carduck zur ersten Mannschaft abgegeben werden. „Wir sind auf den drei Positionen geschwächt und arbeiten daran, dies zu kitten“, sagt Türkyilmaz. Trotz dieser Rückschläge ist die Stimmung im Team weiter positiv – und der Blick nach vorn gerichtet.

„Fußball ist wie ein Marathon: geduldig bleiben und immer weiter machen“, lautet das Motto des Trainers für die erste B-Liga-Saison seit zwei Jahrzehnten. Dass seine Mannschaft dafür den Willen, die Leidenschaft und den Teamgeist mitbringt, hat sie bereits eindrucksvoll bewiesen.