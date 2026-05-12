Würmtal feiert im Jubiläumsjahr – Poing marschiert in die Kreisliga Diese Teams heben ab von Michel Guddat · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser

Des Shirt steht den Jungs von der DJK Würmtal aber ausgezeichnet! In diesem Sinne: Prost, Meister samma! – Foto: DJK Würmtal

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis München.

FuPa sucht die Meister Oberbayerns. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2026

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WhatsApp: 0170/7126650 TSV Poing marschiert unaufhaltsam in die Kreisliga

Poing is back! Der TSV stürmt in die Kreisliga und feiert mit schneller Brille und ordentlich flüssiger Nahrung den Aufstieg und die Meisterschaft! – Foto: TSV Poing

Der TSV Poing ist zurück in der Kreisliga! Und daran ließen die Jungs von Trainer Florian Muck keine Zweifel: Ganze zwölf Punkte trennen Poing und den Zweitplatzierten aus Grafing. Das nennt man dann wohl Durchmarsch! DJK Würmtal feiert im Jubiläumsjahr die Meisterschaft

Des Shirt steht den Jungs von der DJK Würmtal aber ausgezeichnet! In diesem Sinne: Prost, Meister samma! – Foto: DJK Würmtal

Zufall oder ist da etwas im Busch? Die DJK Würmtal schnappt sich ausgerechnet im Jubiläumsjahr die Meisterschaft in der C-Klasse und feiert den Aufstieg in die B-Klasse! 100 Jahre DJK und der Titel – Chapeau! VfB Forstinning kehrt in die Landesliga zuück

Der VfB Forstinning bejubelt den Aufstieg in die Landesliga. – Foto: VfB Forstinning

Was für eine Saison des VfB Forstinning! In beeindruckender Art und Weise kehrt der VfB in die Landesliga zurück. Die Mannschaft von Gery Lösch marschiert ungeschlagen durch die Liga und durfte dazu noch den Gewinn des Totopokals München feiern.

Und durfte gleich nochmals jubeln: Auch der Totopokal München geht an den VfB. – Foto: VfB Forstinning

Geschichte geschrieben: SV Nord München-Lerchenau steigt erstmals in die Landesliga auf

Oooooooohhh, heeeyyy! Der SV Nord München-Lerchenau feiert den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga, – Foto: Manfred Gorus

Der SV Nord München-Lerchenau darf sich offiziell Landesligist nennen – und das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte! Dank des 9:0 gegen Fatih Ingolstadt sicherten sich die Nordler bereits drei Spieltage vor Schluss den Meistertitel der Bezirksliga Nord.

Und nochmal zum Mitschreiben: SV Nord Meister 25/26! – Foto: Manfred Gorus

SV Günding kehrt nach zwei Jahren in die Kreisliga zurück

Heiliger Bimbam, das Dezibel-Messgerät muss beim SV Günding explodiert sein. – Foto: SV Günding.

Der SV Günding ist zurück in der Kreisliga – und das überaus verdient! Mit ganzen 14 Punkten Vorsprung thront von Spielertrainern Alexander Fellner und Stephan Liebl auf dem ersten Platz und durfte bereits vergangene Woche den Meistertitel feiern. DJK SB München Ost spielt in der nächsten Saison Kreisklasse

Mit Kind und Kegel: Die DJK SB München wirft sich nach dem Meistertitel in Schale und feiert den Kreisklassen-Aufstieg. – Foto: DJK SB München Ost

3:0-Sieg im Topspiel gegen die SpVgg Haidhausen II und die Party konnte beginnen! Die DJK SB München Ost schnappte sich den Meistertitel der A-Klasse 5 München und darf sich in der kommenden Saison zum ersten Mal Kreisklassist nennen. TSV Indersdorf II lässt es in der B-Klasse krachen

Feuchtfröhlich gings beim TSV Indersdorf II her, nachdem der Aufstieg in die A-Klasse gesichert wurde. – Foto: Lewin Weinberger