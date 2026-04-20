Würm/Lindern verliert im Aufstiegskampf an Boden Kreisliga A: Gegen den SC Selfkant kassiert Union Würm/Lindern eine empfindsame 0:2-Heimpleite und fällt im Kampf um Platz zwei zurück. Dort steht nun der SV Brachelen nach einem deutlichen Sieg. von RP / Michael Moser · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Würm/Lindern verliert das Top-Spiel – Foto: Christian Dortants

Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg

Im Kampf um Platz zwei musste die SG Union Würm/Lindern am 23. Spieltag einen Dämpfer hinnehmen: Im direkten Duell mit dem SC Selfkant setzte es auf eigenem Platz eine 0:2-Niederlage – die erste Heimpleite der Saison. Die Gastgeber erwischten einen denkbar schlechten Start. Nach vier Minuten nutzte Levi Maassen ein Missverständnis in der Würmer Hintermannschaft zum 1:0 für den SC Selfkant. Nur drei Minuten später jubelten die Gäste erneut: Wieder war Maassen zur Stelle und verwertete eine Ecke von Jan Kaumanns zum 2:0.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass damit bereits das Endresultat feststand. Die Gastgeber bemühten sich fortan redlich, ohne jedoch die ganz großen Chancen herauszuspielen – einmal wurde ein Ball gerade noch von der Linie gekratzt. Am Ende nahmen die Gäste nicht unverdient die drei Punkte mit. Brachelen erobert zweiten Platz Neuer Tabellenzweiter ist nun der SV Brachelen nach einem 5:1-Heimerfolg gegen den SV Golkrath. Die Partie lief erst wenige Sekunden, da war Moritz Leuner am zweiten Pfosten zur Stelle und erzielte das frühe 1:0. Die Gastgeber agierten fortan überlegen, und nach einem Torwartfehler erhöhte Alexander Kohlen mit seinem zwölften Saisontreffer auf 2:0 (30. Minute). Doch die Gäste ließen sich nicht hängen und verkürzten in der 35. Minute durch einen Kopfball von Noel Weyand auf 1:2.

Noch vor der Pause stellte Kohlen die Weichen wieder auf Sieg für Brachelen: Aus der Distanz traf er zum 3:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. Nachdem Kohlen mit dem 4:1 seinen Hattrick vollendet hatte (66.), setzte Ben Rademacher schließlich den Schlusspunkt zum 5:1 (72.). Erkelenz dreht das Spiel, Breberen souverän Etwas mehr Mühe als gedacht hatte Dynamo Erkelenz beim knappen 2:1-Sieg gegen den FSV Geilenkirchen. Der Abstiegskandidat schaffte immerhin, was viele andere Teams noch nicht geschafft hatten: Durch einen Treffer von Philipp Heinrichs (17.) führte Geilenkirchen bis zur 70. Minute mit 1:0 gegen den Favoriten. Doch dann trafen Viktor Bauer (70.) sowie Alexander Bechthold (77.) für Erkelenz zum Sieg.