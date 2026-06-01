Würm/Lindern überholt Selfkant vorm letzten Kreisliga-Spieltag

Die SG Union Würm-Lindern ist in der Pole Position um Platz zwei. – Foto: Daniel Frenken

Der Kampf um Platz zwei bleibt auch nach dem vorletzten Spieltag rasant. Vor dem Spieltag hatte der SC Selfkant als Zweiter drei Punkte mehr auf dem Konto als die SG Union Würm/Lindern und musste bei Meister und Aufsteiger Dynamo Erkelenz antreten. Nach dem Spieltag ist klar: Die Union geht mit einem Vorteil ins Saisonfinale.

Nach dem Seitenwechsel blieb Dynamo überlegen, bis Torschütze Nakamura in der 68. Minute die Rote Karte sah. In der Folgezeit kam Selfkant besser ins Spiel, ohne jedoch die wirklich große Möglichkeit zu haben. So blieb es schließlich beim 2:0-Erfolg des Meisters.

Viele Interessierte waren gespannt auf den Auftritt der Erkelenzer, für die es eigentlich um nichts mehr geht, außer die Saison ohne Niederlage zu beenden. Doch am Freitagabend zeigte sich Dynamo eines Aufsteigers würdig und gewann die Partie verdient mit 2:0 gegen Selfkant. Nach 20 Minuten war es Marios-Paraskevus Akrivos, der die Gastgeber in Führung brachte. Noch vor der Pause mussten die bemühten Selfkanter dann auch noch das Erkelenzer 2:0 durch Armando Nakamura schlucken.

Mit dem Wissen um die Selfkanter Niederlage musste Würm/Lindern beim SV Roland Millich antreten und eroberte mit einem verdienten 5:1-Sieg den zweiten Tabellenplatz. Zunächst aber gab es lange Gesichter im Gäste-Lager, denn Nico Schreinemacher hatte in der 13. Minute das 1:0 für Millich erzielt. Die Gastgeber hätten sogar erhöhen können, doch Yannick Schenesse scheiterte knapp (24. Minute).

Würm/Lindern drängte nun aber auf den Ausgleich, und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Tim Janes das 1:1. Die Partie lief nach Wiederanpfiff gerade einmal drei Minuten, da war Janes nach einem Eckball von Niklas Spelz wiederum zur Stelle, und brachte die Union in Führung. Für eine Vorentscheidung sorgte anschließend Niklas Spelz mit dem 3:1 (70.). Jetzt spielte Würm/Lindern es runter und kam durch Marc Röhlen (78.) und Jeremy Bessix (88.) zu weiteren Treffern. Nun ist Würm/Lindern Tabellenzweiter vor dem SC Selfkant, der zwar punktgleich ist, aber eine deutlich schlechtere Tordifferenz aufweist. Am letzten Spieltag trifft die Union bereits am Freitag auf den TuS Rheinland Dremmen, während Selfkant gegen Grün-Weiß Karken spielt.

Restspannung auch im Abstiegskampf, denn neben Karken und dem VfR Übach-Palenberg fehlt noch der dritte Absteiger. Um den FSV Geilenkirchen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz noch zu überholen, musste der SV Scherpenseel-Grotenrath sein Heimspiel bestenfalls gewinnen. Doch lange tat man sich im Derby gegen Übach-Palenberg schwer, bis Dennis Kuhn seine Farben in der 78. Minute nach vorne brachte. Für die Erlösung sorgte danach Jannik Karzell mit dem 2:0 (88.). In der Nachspielzeit setzte Norman Krause mit dem Tor zum 3:0 noch einen drauf. Vor dem letzten Spieltag liegt Scherpenseel jetzt noch einen Punkt hinter Geilenkirchen, mit der Möglichkeit auf den Klassenverbleib.

Während sich der SV Brachelen in einer weiteren Begegnung mit 3:0 in Dremmen durchsetzte, gewann der SV Golkrath mit 3:2 bei Germania Rurich, der somit der beste Aufsteiger der Spielzeit ist. Außerdem gewann der SV Breberen 2:0 gegen Union Schafhausen II und Absteiger Karken schlug den SV Waldenrath/Straeten mit 2:1.