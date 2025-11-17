 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Die SG Union Würm-Lindern hat sich gegen den SV Brachelen durchgesetzt.
Die SG Union Würm-Lindern hat sich gegen den SV Brachelen durchgesetzt. – Foto: Ralf Meurer

Würm siegt im Verfolgerduell

Kreisliga A Heinsberg: Während Dynamo Erkelenz nach einem 5:0-Sieg weiter ungefährdet Tabellenführer ist, setzt sich Würm-Lindern im Spiel um Platz zwei gegen Brachelen durch.

Dynamo Erkelenz eilt auch weiterhin von Sieg zu Sieg in der A-Liga. Am zwölften Spieltag hat sich der Spitzenreiter auf eigenem Platz standesgemäß mit 5:0 gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath durchgesetzt. Bereits nach sieben Minuten erzielte Armando Nakamura das Erkelenzer 1:0.

Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten zehn Minuten später durch Thomas Schmidt auf 2:0. Mit seinem zwölften Saisontreffer entschied Schmidt dann mit dem 3:0 das Spiel bereits (38.). Nach dem Seitenwechsel blieb Dynamo überlegen und kam durch Treffer von Brendan Schäfer (61. Minute) und Marios-Paraskevus Akrivos (79.) zum 5:0.

Würm-Lindern erster Verfolger des Tabellenführers

Erster Verfolger des Tabellenführers ist nun die SG Union Würm/Lindern nach einem 4:2-Erfolg im Top-Spiel und Derby beim SV Brachelen. Tim Janes hatte die Gäste in einem interessanten Spiel nach 23 Minuten in Führung gebracht. Die Antwort der Gastgeber ließ indes nicht lange auf sich warten, denn Alexander Kohlen glichin der 33. Minute aus. Beinahe hätte Marco Weingart anschließend das 2:1 für Brachelen gemacht, doch sein Kopfball verfehlte das Ziel knapp. Besser machte es sein Teamkollege Ben Rademacher, der kurz vor der Pause trocken zum 2:1 abzog (45.). Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Würm-Linderns Tim Janes zum 2:2-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel avancierte Janes dann zum Mann des Tages, denn mit seinen Treffern drei und vier sorgte er für das umjubelte 4:2 im Derby. Ganz nebenbei schloss er mit nunmehr zwölf Saisontreffern zu Thomas Schmidt von Dynamo auf.

Mit einem 6:1 bei Union Schafhausen II gelang Roland Millich bereits der dritte Auswärtssieg dieser Spielzeit. Bis zur Pause hieß es schon 3:0 für Millich, ehe Maik Römer mit dem 1:3 für kurze Hoffnung im Schafhausener Lager sorgte. Doch ein Doppelschlag der Millicher durch Fabian Reimann (60). und Mihail Nastas (65.) entschied die Partie endgültig. Den Abschluss zum 6:1 besorgte Yannick Wersich in der 77. Minute.

Einen 2:0-Erfolg im Prestige-Derby gegen den TuS Rheinland Dremmen feierte derweil der Oberbrucher BC auf eigenem Platz. Beide Treffer fielen frühzeitig in der Partie, denn Patrick Ajani per Kopfball und Eric Leichtling trafen in der zweiten und der sechsten Minute. Der OBC verlor aber David Madeira und Sandy Bock jeweils nach einer Gelb-Roten Karte. Ebenso wie Tim Janes von Würm/Lindern traf auch Maurice Winkens vier Mal in einem Spiel und hatte so erheblichen Anteil am 6:2-Sieg seines SV Breberen beim SV Golkrath.

Das Kellerduell zwischen Grün-Weiß Karken und dem VfR Übach-Palenberg gewannen die Gäste mit 2:1 und zogen zumindest nach Punkten mit Karken gleich. Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt Germania Rurich, das sich durch Tore von Justin Longley und Thomas Lambertz mit 2:1 beim SV Waldenrath/Straeten durchsetzte, der SC Selfkant gewann sein Heimspiel mit 2:1 gegen den FSV Geilenkirchen.

Michael Moser