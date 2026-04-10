Würm-Lindern will „schnell wieder in die Spur kommen“ Waldenrath empfängt Lindern – Selfkant und Brachelen im direkten Duell. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bietet ein Topspiel im Verfolgerfeld, während Tabellenführer Erkelenz seine makellose Serie fortsetzen will.

Formstark gegen ambitioniert Viktoria Waldenrath-Straeten (6.) empfängt mit der SG Union Würm-Lindern (2.) einen Gegner der Spitzengruppe. Die Gastgeber präsentieren sich in starker Form, während Lindern zuletzt Schwankungen zeigte. Trainer Sean King mahnt: „Waldenrath ist in einer sehr guten Verfassung und hat in der Rückrunde von 8 Spielen 7 gewonnen. Das ist schon beachtenswert und stellt uns vor eine sehr schwierige Aufgabe. Schon bemerkenswert, wie mein Trainerkollege Michel Noethlichs die Mannschaft entwickelt hat. Da wir momentan nicht gerade den besten Lauf haben, wollen wir trotzdem alles versuchen, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Ich vertraue da auch meiner Mannschaft und glaube an die Qualität meines Teams, da zu bestehen. Sie sollen mit viel Freude und Spaß in das Spiel gehen, und dann glaube ich auch, dass wir schnell wieder in die Spur kommen können.“

Waldenraths Trainer Michel Noethlichs hält dagegen: „Wir erwarten wie in der Hinrunde eine starke Linderner Mannschaft – anders als im Hinspiel werden wir am Sonntag allerdings einen größeren Kader zur Verfügung haben – wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf ein intensives Spiel.“ Die Partie verspricht ein Duell auf Augenhöhe.

Mittelfeldduell mit klaren Zielen Der SV Golkrath (8.) empfängt Union Schafhausen II (12.). Während Golkrath sich im gesicherten Mittelfeld etablieren möchte, kämpft Schafhausen um Stabilität. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert in die Begegnung. Schafhausen benötigt Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Entscheidend dürfte die Effizienz im Abschluss sein.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Golkrath Golkrath Union Schafhausen Schafhausen II 15:00 PUSH