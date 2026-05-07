 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Würm-Lindern will konsequenter auftreten

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Dortants

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Geilenk.

Der 26. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bringt im Tabellenkeller richtungsweisende Duelle. Im Tabellenkeller wächst der Druck auf Scherpenseel, Übach-Palenberg und Schlusslicht Karken.

Union vor Pflichtaufgabe in Schafhausen

Die viertplatzierte SG Union Würm-Lindern reist als Favorit zum Tabellenelften Union Schafhausen II, darf sich nach den jüngsten Punktverlusten jedoch keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Das Hinspiel gewann Würm-Lindern knapp mit 4:3, zuletzt zeigte sich Schafhausen gegen Spitzenteams allerdings immer wieder unangenehm. Trainer Sean King erwartet daher eine anspruchsvolle Aufgabe: „Gegen Schafhausen wird es ein zu erwartend schweres Spiel. Ich denke zwar nicht, dass sie noch in Bedrängnis kommen. Nichtsdestotrotz ist Schafhausen eine Mannschaft, die jeden schlagen kann in der Liga.“

King fordert zudem mehr Konsequenz vor dem Tor: „Wir müssen versuchen, unsere zahlreichen Chancen, die wir in jedem Spiel haben, zu verwerten. Das hat uns in den letzten Wochen zahlreiche Punkte gekostet und somit eine komfortable Ausgangsposition auf Platz zwei.“ Der Trainer stellt klar: „Wie in jedem Spiel wollen wir die Punkte mit nach Hause nehmen. Aber wir brauchen dort eine sehr gute Leistung, um diese zu entführen.“

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
13:00

Karken empfängt den unaufhaltsamen Spitzenreiter

Die Rollen zwischen Schlusslicht Grün-Weiß Karken und Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz sind klar verteilt. Dynamo reist nach dem 18:0 in Übach-Palenberg mit beeindruckenden 122 Saisontoren an und könnte den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen. Karkens Trainer Mario Lehnen blickt trotz der Außenseiterrolle optimistisch auf die Partie.

„Nach der bedauerlichen und ärgerlichen Absage in der vergangenen Woche gegen Rurich lichtet sich unser Lazarett, sodass wir diesmal definitiv eine Mannschaft stellen können“, sagte Lehnen. Über den Gegner äußerte er sich anerkennend: „Mit Dynamo Erkelenz erwartet uns allerdings alles andere als ein Aufbaugegner. Es ist schon bemerkenswert, welche individuell hochwertige Mannschaft dort zusammengestellt wurde – ich traue ihnen auch in der Bezirksliga eine sehr gute Rolle zu.“ Gleichzeitig kündigte Lehnen eine mutige Herangehensweise an: „Für uns wird es darauf ankommen, Fehler zu vermeiden und möglichst lange als geschlossene Einheit aufzutreten. Gleichzeitig wollen wir immer wieder gezielte Nadelstiche setzen und dabei mutig agieren.“

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
15:00

Rurich will nächsten Schritt zum Klassenerhalt

Der Tabellen­siebte FC Germania Rurich gastiert beim abstiegsbedrohten SV Scherpenseel-Grotenrath und könnte mit einem weiteren Erfolg endgültig alle Abstiegssorgen beseitigen. Das Hinspiel gewann Germania deutlich mit 4:0. Rurich reist mit Rückenwind aus zuletzt drei erfolgreichen Spielen an.

Trainer Mark Lambertz formuliert die Zielsetzung klar: „Nach den letzten drei erfolgreichen Spielen wollen wir schnellstmöglich auch rechnerisch den Klassenerhalt eintüten und die verbleibenden sechs Spiele dazu nutzen, den aktuellen Rang zumindest zu verteidigen.“ Gleichzeitig warnt er vor dem Tabellen-14.: „Scherpenseel braucht in der aktuellen Situation jeden Punkt und wird uns sicherlich einen heißen Tanz bieten.“ Dennoch betont Lambertz: „Auch wir wollen Zählbares mit nach Hause nehmen.“

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
15:00

Weitere Duelle am Wochenende:

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
SV Breberen
SV BreberenBreberen
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
Roland Millich
Roland MillichMillich
15:00live

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
15:15live