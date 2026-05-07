Würm-Lindern will konsequenter auftreten von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Dortants

Der 26. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bringt im Tabellenkeller richtungsweisende Duelle. Im Tabellenkeller wächst der Druck auf Scherpenseel, Übach-Palenberg und Schlusslicht Karken.

Union vor Pflichtaufgabe in Schafhausen Die viertplatzierte SG Union Würm-Lindern reist als Favorit zum Tabellenelften Union Schafhausen II, darf sich nach den jüngsten Punktverlusten jedoch keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Das Hinspiel gewann Würm-Lindern knapp mit 4:3, zuletzt zeigte sich Schafhausen gegen Spitzenteams allerdings immer wieder unangenehm. Trainer Sean King erwartet daher eine anspruchsvolle Aufgabe: „Gegen Schafhausen wird es ein zu erwartend schweres Spiel. Ich denke zwar nicht, dass sie noch in Bedrängnis kommen. Nichtsdestotrotz ist Schafhausen eine Mannschaft, die jeden schlagen kann in der Liga.“

King fordert zudem mehr Konsequenz vor dem Tor: „Wir müssen versuchen, unsere zahlreichen Chancen, die wir in jedem Spiel haben, zu verwerten. Das hat uns in den letzten Wochen zahlreiche Punkte gekostet und somit eine komfortable Ausgangsposition auf Platz zwei.“ Der Trainer stellt klar: „Wie in jedem Spiel wollen wir die Punkte mit nach Hause nehmen. Aber wir brauchen dort eine sehr gute Leistung, um diese zu entführen.“

Karken empfängt den unaufhaltsamen Spitzenreiter Die Rollen zwischen Schlusslicht Grün-Weiß Karken und Tabellenführer FC Dynamo Erkelenz sind klar verteilt. Dynamo reist nach dem 18:0 in Übach-Palenberg mit beeindruckenden 122 Saisontoren an und könnte den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen. Karkens Trainer Mario Lehnen blickt trotz der Außenseiterrolle optimistisch auf die Partie. „Nach der bedauerlichen und ärgerlichen Absage in der vergangenen Woche gegen Rurich lichtet sich unser Lazarett, sodass wir diesmal definitiv eine Mannschaft stellen können“, sagte Lehnen. Über den Gegner äußerte er sich anerkennend: „Mit Dynamo Erkelenz erwartet uns allerdings alles andere als ein Aufbaugegner. Es ist schon bemerkenswert, welche individuell hochwertige Mannschaft dort zusammengestellt wurde – ich traue ihnen auch in der Bezirksliga eine sehr gute Rolle zu.“ Gleichzeitig kündigte Lehnen eine mutige Herangehensweise an: „Für uns wird es darauf ankommen, Fehler zu vermeiden und möglichst lange als geschlossene Einheit aufzutreten. Gleichzeitig wollen wir immer wieder gezielte Nadelstiche setzen und dabei mutig agieren.“