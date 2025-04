Würm-Lindern verpasst Sprung auf Platz eins

Im Nachholspiel am Donnerstagabend verspielte die SG Union Würm-Lindern die Chance zur Tabellenführung. Am Ende unterlag die Mannschaft beim tüchtigen SV Breberen mit 1:2. Damit blieb der SV Niersquelle Kuckum Spitzenreiter. Wichtige Punkte im Abstiegskampf verbuchte hingegen der SV Schwanenberg mit dem 3:2-Sieg bei Eintracht Kempen. Es war der erste Auswärtssieg der Saison.

In Breberen, das durch den Erfolg die Abstiegsplätze verlassen hat, tat sich die favorisierte Union schwer und musste in der 38. Minute das 0:1 durch SVB-Urgestein Martin Vogt nach einer Ecke hinnehmen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel dann das 2:0 für die Gastgeber, nachdem Maurice Winkens einen Freistoß direkt verwandelt hatte. In der 69. Minute verkürze Würm-Lindern durch Julian Herzog auf 1:2. Doch am Ende brachte Breberen das Resultat über die Zeit und kommt nun auf 18 Punkte.

Lautes Aufatmen gab es in Schwanenberg. Zunächst ging zwar Kempen durch Julian Fratz in Führung (10.), doch fast im Gegenzug traf Spielertrainer Sinan Kapar per Kopfball zum 1:1. Mit einem verwandelten Elfmeter sorgte anschließend Sascha Hochgreef für die erneute Kempener Führung, die Max Verboket in der 26. Minute ausglich. Noch in Abschnitt eins machte Tim Hintzen dann den 3:2-Siegtreffer für Schwanenberg, denn in Halbzeit zwei fielen keine Tore mehr. Allerdings sah SV-Spielertrainer Kapar in der 82. Minute die Rote Karte.

Wie viel der Sieg wert war, zeigt sich nun am Ostermontag, wenn Schwanenberg beim SV Waldenrath-Straeten antritt. Fünf Punkte haben die Fusionierten aktuell mehr auf dem Konto, bei einem Erfolg könnte Schwanenberg also bis auf zwei Zähler heranrücken. Nach dem Nachholspiel vom Donnerstag treffen Würm-Lindern und Breberen direkt im Rückspiel wieder aufeinander, dieses Mal in Lindern. Die SG muss nun punkten, um oben dranzubleiben.