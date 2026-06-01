Würm-Lindern überholt Selfkant im Aufstiegsrennen der A-Liga

Beide haben den Ball im Auge, den Zweikampf entscheidet aber Hendrik Schmidtchen (rechts, Breberen) gegen Matthias Gorka. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Kreisliga A Heinsberg: Würm-Lindern und Selfkant liegen vor dem letzten Spieltag punktgleich. Die SG Union hat die deutlich bessere Tordifferenz im Kampf um Vizemeisterschaft und möglichen Bezirksliga-Aufstieg.

Dynamo Erkelenz – Selfkant 2:0 (2:0): Im Spitzenspiel am Freitagabend versuchte Selfkant kompakt zu stehen und Erkelenz das Leben schwer zu machen. Doch Erkelenz schaffte es häufig sich spielerisch zu befreien. Hinten ließ der Gastgeber nicht viel zu, und als sich Norman Post schön auf außen durchsetzte, brauchte Marios-Paraskevus Akrivos (20.) die Flanke nur noch einzuschieben. Kurz vor der Pause erhöhte Armando Nakamura (42.) auf 2:0, Erkelenz hatte das Spiel weiterhin gut im Griff. Wegen eines groben Foulspiels sah Nakamura (68.) dann die Rote Karte. In Überzahl versuchte Selfkant nochmal, dem Spiel eine Wende zu geben. Doch Erkelenz verteidigte konsequent und brachte das Ergebnis über die Zeit. Durch die Niederlage rutschte Selfkant vor dem letzten Spieltag auf Rang drei ab.

Millich – Würm-Lindern 1:5 (1:1): Millich startete gut ins Spiel und ging durch Nico Schreinemacher (13.) in Führung. Würm-Lindern war die spielerisch überlegene Mannschaft, doch Millich hielt gut dagegen und hatte sogar gute Möglichkeiten, um zu erhöhen. Die Gäste kamen kurz vor der Pause durch Tim Janes (45.) zum Ausgleich und setzten auch in der zweiten Halbzeit direkt nach, als Tim Janes (48.) nach einer Ecke für die Führung sorgte. Bei Millich ließen die Kräfte immer mehr nach, und Würm-Lindern entschied das Spiel am Ende klar für sich. Niklas Spelz (Foulelfmeter, 70.), Marc Röhlen (78.) und Jeremy Bessix (88.) schossen die weiteren Tore zum am Ende klaren Erfolg. Würm-Lindern und Selfkant liegen nun vor dem letzten Spieltag punktgleich, Union hat aber die um 15 Treffer bessere Tordifferenz. Der Zweite der A-Liga Heinsberg dürfte über die Quotientenregelung in die Bezirksliga aufsteigen.

Dremmen – Brachelen 0:3 (0:1): Brachelen erwischte einen guten Start und ging durch Lennardt van Kessel (8.) in Führung. Dremmen konnte das Spiel anschließend ausgeglichen gestalten. Brachelen stand defensiv aber sicher, ließ nur wenig zu und hatte selbst die eine oder andere Möglichkeit. Da aber beide Mannschaften vor dem Tor nicht effizient genug waren, blieb das Spiel bis zum Ende offen. Erst in den Schlussminuten erzielten Alexander Kohlen (85.) und Justin Birkenheuer (88.) die weiteren Treffer für Brachelen.

Breberen – Schafhausen II 2:0 (0:0): Obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, boten beide ein umkämpftes Spiel. Mit viel Leidenschaft agierte Breberen von Beginn an, doch auch die personell gebeutelten Schafhausener spielten gut mit, sodass es Chancen auf beiden Seiten gab. Nach torloser erster Hälfte ging Breberen durch Jahn Melchers (62.) in Führung. Schafhausen versuchte das Spiel zu drehen, doch Breberen hielt den Fokus hoch und ließ nur wenig zu. Als die Gäste alles nach vorne warfen, konterte Breberen und erhöhte durch Maurice Winkens (90.) auf 2:0.

Rurich – Golkrath 2:3 (1:2): 20 Minuten lang war Rurich die bessere Mannschaft und ging durch ein Kopfballtor von Khaled Ali Khan (16.) in Führung. Rurich hatte weitere Chancen, um die Führung zu erhöhen, doch ab Mitte der ersten Halbzeit fand Golkrath besser ins Spiel. Rurich machte in der Defensive viele Fehler, die Golkrath durch Noel Weyand (31.) und Niklas Wachtling (45.) noch vor dem Wechsel nutzte, um das Spiel zu drehen. Stürmer Khaled Ali Kahn, der sein letztes Spiel für Rurich machte, zeigte in seinem Abschiedsspiel noch einmal seine ganze Klasse und konnte per Handelfmeter in der 54. Minute ausgleichen. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch erneut war es Golkrath, das in Führung ging, als Niklas Wachtling (72.) zum 3:2 traf. Auch Rurich hatte noch weitere große Chancen, doch zu einem Punktgewinn reichte es nicht mehr.

Karken – Waldenrath/Straeten 2:1 (0:1): Waldenrath/Straeten war die spielerisch bessere Mannschaft, doch Karken arbeitete gut gegen den Ball. Bei den Gästen war das Spiel insgesamt viel zu fehlerbehaftet, und man spielte auf dem schwer bespielbaren Platz viel zu langsam, um die Abwehr von Karken zu beschäftigen. Trotzdem ging Waldenrath/Straeten durch Lukas Hermann (29.) in Führung, doch individuelle Fehler nutzte Karken über schnelle Bälle nach vorne, um das Spiel durch Treffer von Sam Belizaire (51.) und Levin Normann (62.) zu drehen. Von den Gästen kam insgesamt zu wenig, um das Spiel noch einmal zu drehen, so dass der Tabellenletzte seinen dritten Saisonsieg feiern konnte.

Scherpenseel-Grotenrath – Übach-Palenberg 3:0 (0:0): Scherpenseel-Grotenrath warf alles in die Partie, brauchte man doch dringend den Sieg, um in der nächsten Woche die Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Übach-Palenberg, das bereits abgestiegen ist, gab aber nicht kampflos auf und hielt das Spiel lange Zeit offen. In der zweiten Halbzeit begannen bei Übach-Palenberg immer mehr die Kräfte zu schwinden und Scherpenseel-Grotenrath drückte immer mehr und kam auch zu guten Möglichkeiten. Es dauerte aber bis in die Schlussphase hinein, ehe Dennis Kuhn (77.) zum 1:0 traf. Als die Gäste dann auf den Ausgleich drängten, konterte Scherpenseel-Grotenrath und entschied das Spiel durch Treffer von Jannik Karzell (88.) und Norman Krause (90.).

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