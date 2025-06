Würm-Lindern sichert sich Platz zwei

Am sportlich unbedeutenden letzten Spieltag der Kreisliga A wollten die Klubs sich zumindest mit einem Sieg von ihren Fans in die Sommerpause zu verabschieden.

Keine Blöße gab sich dabei Meister und Aufsteiger SV Niersquelle Kuckum beim 5:0 auf eigenem Platz gegen den FSV Geilenkirchen. Bis zur 20. Minute traf Jan Ockun doppelt. Noch vor der Pause erhöhte Danny Hepner auf 3:0. Auch in Abschnitt zwei kam wenig von den Gästen, folgerichtig markierte Yannik Bürger in der 54. Minute das 4:0. Nachdem er zwei Minuten zuvor eingewechselt worden war, traf dann abschließend Patrick Knorn zum 5:0 (80. Minute).

Das kleine Ziel „Platz zwei“ hat die SG Union Würm/Lindern erreicht. Nachdem Kuckums Meisterschaft feststand, wollte Union-Trainer Sean King zumindest Vizemeister werden. Das gelang nun auch durch einen 3:1-Erfolg im Heimspiel über TuS Rheinland Dremmen. Die Führung durch Tim Janes (25.) baute Max Mänz in der 57. Minute auf 2:0 aus. Den Deckel endgültig drauf machte anschließend Julian Herzog mit seinem Treffer zum 3:0 (69.). Die Gäste, die die Spielzeit somit mit vier Niederlagen am Stück beenden, kamen lediglich noch zum 1:3 durch Michele Ott.

Zu den Spitzenteams der Liga kann man mittlerweile auch Dynamo Erkelenz zählen. Der Tabellendritte setzte sich am letzten Spieltag mit 3:1 bei Union Schafhausen II durch, und ist den beiden Top-Teams noch mal richtig nahe gekommen, wie es auch der Wunsch von Trainer Stanislav Makarov war. In Schafhausen brachte Norman Post die Gäste aus Erkelenz in der 40. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einer knappen Stunde Spielzeit fiel dann die Vorentscheidung, denn Artur Matern traf zum 2:0. Die spielfreudigen Gäste setzten anschließend durch Viktor Osipov noch einen drauf, der das 3:0 machte (73.). Mit seinem 24. Saisontreffer gelang Schafhausens Goalgetter Maik Römer lediglich noch das 1:3 per Strafstoß (84.).