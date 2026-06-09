Würm-Lindern nutzt die zweite Chance – Dynamo beendet Saison makellos Letzter Spieltag bringt Klarheit im Aufstiegsrennen und würdige Abschiede. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Bartsch

Am letzten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg setzte Meister FC Dynamo Erkelenz seine beeindruckende Saison ohne Niederlage fort und schloss die Spielzeit mit 86 Punkten ab. Der SC Selfkant gewann ebenfalls, musste sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter der SG Union Würm-Lindern einreihen. Die Union profitierte von den ligaübergreifenden Versetzungen und steigt als Tabellenzweiter ebenfalls auf. Dahinter verabschiedeten sich mehrere Mannschaften mit torreichen Auftritten in die Sommerpause.

Würm-Lindern krönt eine starke Saison Der Tabellenzweite ließ keinen Zweifel daran, dass er den zusätzlichen Aufstiegsplatz verdient hat. Marc Röhlen und Eric Thevis brachten Würm-Lindern früh auf Kurs, ehe Dremmen nach der Pause kurz Hoffnung schöpfte. Die Gastgeber antworteten jedoch mit drei weiteren Treffern und machten den 21. Saisonsieg perfekt. Mit 66 Punkten beendet die Union die Saison auf Rang zwei und steigt neben Meister Dynamo auf.

SG Union Würm-Lindern – TuS Rheinland Dremmen 5:1

SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Eric Thevis (80. Tim Frahn), Calvin König, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Bogdanovic, Julian Herzog (14. Leon Rothkranz) (83. Felix Sebastian Jansen), Tim Janes (85. Michael Thevis), Marc Röhlen (72. Benjamin Jansen)

TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Mazir Said, Julien Feiter, Soulaymane Sadiki (82. Yannick Plum), Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Marlon Kremer (82. Felix Wenke), Tim Fensky, Mats Winkens, Taylan Faruk Kaya (84. Sebastian Burylo), Simon Hohnen

Zuschauer: 600

Tore: 1:0 Marc Röhlen (15.), 2:0 Eric Thevis (27.), 2:1 Mats Winkens (54.), 3:1 Benjamin Jansen (72.), 4:1 Tim Janes (79.), 5:1 Niklas Spelz (90.)

Selfkant erfüllt die Pflicht Der Tabellendritte erledigte seine Aufgabe souverän und ließ dem bereits abgestiegenen Schlusslicht keine Chance. Bereits nach 25 Minuten führte Selfkant mit 3:0 und kontrollierte die Partie trotz einer Roten Karte gegen Tino Beckers. Karken gelang lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Der SC beendet die Saison punktgleich mit Würm-Lindern auf Rang drei.