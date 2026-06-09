Würm-Lindern nutzt die zweite Chance – Dynamo beendet Saison makellos

Am letzten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg setzte Meister FC Dynamo Erkelenz seine beeindruckende Saison ohne Niederlage fort und schloss die Spielzeit mit 86 Punkten ab. Der SC Selfkant gewann ebenfalls, musste sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter der SG Union Würm-Lindern einreihen. Die Union profitierte von den ligaübergreifenden Versetzungen und steigt als Tabellenzweiter ebenfalls auf. Dahinter verabschiedeten sich mehrere Mannschaften mit torreichen Auftritten in die Sommerpause.
Würm-Lindern krönt eine starke Saison
Der Tabellenzweite ließ keinen Zweifel daran, dass er den zusätzlichen Aufstiegsplatz verdient hat. Marc Röhlen und Eric Thevis brachten Würm-Lindern früh auf Kurs, ehe Dremmen nach der Pause kurz Hoffnung schöpfte. Die Gastgeber antworteten jedoch mit drei weiteren Treffern und machten den 21. Saisonsieg perfekt. Mit 66 Punkten beendet die Union die Saison auf Rang zwei und steigt neben Meister Dynamo auf.
SG Union Würm-Lindern – TuS Rheinland Dremmen 5:1
SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Jan-Niklas Janes, Eric Thevis (80. Tim Frahn), Calvin König, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Bogdanovic, Julian Herzog (14. Leon Rothkranz) (83. Felix Sebastian Jansen), Tim Janes (85. Michael Thevis), Marc Röhlen (72. Benjamin Jansen)
TuS Rheinland Dremmen: Winfried Hulsen, Mazir Said, Julien Feiter, Soulaymane Sadiki (82. Yannick Plum), Roberto Adriano Marchese, Sascha Schopphoven, Marlon Kremer (82. Felix Wenke), Tim Fensky, Mats Winkens, Taylan Faruk Kaya (84. Sebastian Burylo), Simon Hohnen
Zuschauer: 600
Tore: 1:0 Marc Röhlen (15.), 2:0 Eric Thevis (27.), 2:1 Mats Winkens (54.), 3:1 Benjamin Jansen (72.), 4:1 Tim Janes (79.), 5:1 Niklas Spelz (90.)
Selfkant erfüllt die Pflicht
Der Tabellendritte erledigte seine Aufgabe souverän und ließ dem bereits abgestiegenen Schlusslicht keine Chance. Bereits nach 25 Minuten führte Selfkant mit 3:0 und kontrollierte die Partie trotz einer Roten Karte gegen Tino Beckers. Karken gelang lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Der SC beendet die Saison punktgleich mit Würm-Lindern auf Rang drei.
SC Selfkant – Grün-Weiß Karken 5:1
SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, David Schürmann, Tom Claßen, Hinrik-German Heidlas, Tino Beckers, Bram Loete, Kevin Pusch (65. Martin Gerighausen), Tim Bakker, Kian Ehlen (49. Jan Kaumanns), Levi Maassen, Zaki Rasuli
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Timo Jacobi (75. Leon Janssen), Levin Jarl Normann, Sam Belizaire (60. Maurice Weingartz), Timo Thissen (75. Alexander Hermann), Steven Lehnen (80. Sascha Jansen), Christian Rongen, Kai Schmitz, Azad Yousif, Abdel Aziz Djalo, Salah Eddine Amraoui El Youncha (45. Conner York Rolf Wagner)
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Bram Loete (2.), 2:0 Levi Maassen (8.), 3:0 Hinrik-German Heidlas (25.), 3:1 Sam Belizaire (32.), 4:1 Tim Bakker (74.), 5:1 Yannick Nachbar (88.)
Rot: Tino Beckers (67./SC Selfkant/)
Besondere Vorkommnisse: Tim Bakker (SC Selfkant) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (27.).
Meister setzt den Schlusspunkt
Der bereits feststehende Meister verabschiedete sich standesgemäß in die Sommerpause. Dynamo dominierte den Tabellenzehnten von Beginn an und führte bereits zur Pause mit 4:0. Max Wessel und Batin Bozkurt trafen jeweils doppelt, ehe Razvan Duma den Schlusspunkt setzte. Mit 145 Toren und ohne Niederlage krönt Erkelenz eine außergewöhnliche Saison.
SV Golkrath – FC Dynamo Erkelenz 0:6
SV Golkrath: Marc Michel, Mike Mertens (70. Timo Römers), Jonas Fontein, Kai Oliver Engels (70. Luca Pierich), Christoph Husemann, Jan Gottschalk (46. Simon Gawenda), Daniel Demming, Robin Demming, Steffen Brodermanns, Jannik Karaskiwiecz, Noel Weyand
FC Dynamo Erkelenz: Torben Fritzsche, Andreas Haas, Muhammet Karpuz, Max Wessel (64. Razvan Duma), Tobias Wilhelm (64. Niklas Brunen), Viktor Bauer (46. Viktor Osipov), Norman Post, Batin Bozkurt (67. Milian Post), Ron Manfred Elsermann, Alexander Bechthold (56. Marios-Paraskevas Akrivos), Thomas Schmidt
Zuschauer: 77
Tore: 0:1 Norman Post (6.), 0:2 Max Wessel (15.), 0:3 Batin Bozkurt (32.), 0:4 Max Wessel (43.), 0:5 Batin Bozkurt (58.), 0:6 Razvan Duma (71.)
Abschlusstabelle: Aufstieg und Ausblick
Meister FC Dynamo Erkelenz steigt als souveräner Titelträger in die Bezirksliga auf. Die SG Union Würm-Lindern folgt als Tabellenzweiter aufgrund der Versetzungen anderer Mannschaften in den Kreisligen ebenfalls in die höhere Spielklasse. Der SC Selfkant verpasst den Aufstieg trotz punktgleicher Bilanz nur knapp und beendet eine starke Saison auf Rang drei. Dahinter sichern sich Brachelen und Breberen die Plätze vier und fünf in einer insgesamt torreichen und spannenden Spielzeit.
Weitere Ergebnisse des letzten Spieltags: