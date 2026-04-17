Würm-Lindern gegen Selfkant im Fokus – Kellerteams unter Druck

Der 23. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bietet Brisanz in allen Tabellenregionen: Während in der Spitzengruppe direkte Konkurrenten aufeinandertreffen, kämpfen mehrere Teams im Tabellenkeller um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der Tabellenzweite SG Union Würm-Lindern trifft auf den viertplatzierten SC Selfkant in einem Schlüsselspiel um die Spitzenplätze. Beide Teams liegen eng beieinander und könnten mit einem Sieg direkten Druck auf Spitzenreiter Dynamo Erkelenz ausüben. Während Würm-Lindern offensivstark agiert, stellt Selfkant eine der stabileren Defensiven der Liga. Das Hinspiel entschied Selfkant knapp für sich. Entsprechend ausgeglichen erscheint die Ausgangslage.

Spitzenreiter FC Dynamo Erkelenz gastiert beim abstiegsbedrohten FSV Geilenkirchen-Hünshoven. Die Rollen sind klar verteilt, zumal Dynamo bislang verlustpunktfrei durch die Saison marschiert. Geilenkirchen benötigt hingegen dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Gastgeber dürften auf eine kompakte Defensive setzen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Millich gegen Waldenrath: Blick auf die Jugend

Roland Millich (8.) empfängt Viktoria Waldenrath-Straeten (6.). Waldenrath-Trainer Michel Noethlichs richtet den Fokus auch auf die Zukunft: „Nach den turbulenten Wochen mit vielen Spielen, wenig Erholung und auch wenig Training, freuen wir uns wieder auf den normalen Rhythmus. Da wir von den Punkten her relativ gesichert aufspielen können, möchte ich vor allem in den letzten Wochen gerne auch unsere starken A-Jugend-Spieler heranführen – so haben die Jungs die Möglichkeit, beginnend in Millich, befreit und ohne großen Druck Erfahrung sammeln zu können.“

Sportlich ist ein ausgeglichenes Duell zweier Teams aus dem oberen Mittelfeld zu erwarten. Millich wird auf Heimstärke setzen. Waldenrath bringt jedoch derzeit die stabilere Form mit.