Würm-Lindern festigt Rang drei hinter Meister Dynamo

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte Bewegung im Rennen um die Plätze hinter dem bereits feststehenden Meister FC Dynamo Erkelenz. Während Würm-Lindern das direkte Duell gegen Brachelen gewann, kassierte der Tabellenzweite SC Selfkant eine überraschende Niederlage in Geilenkirchen. Im Tabellenkeller sammelten VfR Übach-Palenberg und Grün-Weiß Karken zumindest jeweils einen Punkt.
Würm-Lindern setzt Zeichen im Verfolgerduell
Die SG Union Würm-Lindern behauptete mit dem 2:0 gegen den direkten Konkurrenten SV Brachelen den dritten Tabellenplatz und verkürzte den Abstand auf Rang zwei. Niklas Spelz beachte die Gastgeber früh in Führung, ehe ein Eigentor von Danny Fäuster noch vor der Pause die Partie entschied. Würm-Lindern kontrollierte das Spiel über weite Strecken souverän und ließ defensiv kaum Chancen zu. Brachelen verpasste damit die Möglichkeit, im Kampf um die Spitzenplätze Boden gutzumachen.
SG Union Würm-Lindern – SV Brachelen 2:0
SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Michael Thevis, Eric Thevis, Calvin König, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Rothkranz, Leon Bogdanovic (74. Benjamin Jansen), Julian Herzog (83. Felix Sebastian Jansen), Tim Janes (90. Marc Röhlen)
SV Brachelen: Alex Tober, Danny Fäuster, Ben Rademacher (60. André Handschumacher), Fynn-Luca Redwand, Nico Etienne Schild (63. Pascal Pöttgens), Ron van Kessel, Moritz Leuner, Henrik Hayen, Alexander Kohlen (88. Maximilian Leuner), Justin Birkenheuer (68. Lennardt van Kessel), Marco Weingart
Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Niklas Spelz (12.), 2:0 Danny Fäuster (32. Eigentor)
Meister Dynamo marschiert weiter
Der bereits feststehende Meister FC Dynamo Erkelenz bleibt auch nach dem 27. Spieltag ungeschlagen. Beim abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Scherpenseel-Grotenrath gewann der Spitzenreiter souverän mit 4:0 und erhöhte sein Konto auf 77 Punkte. Brendan Schäfer traf doppelt, Thomas Schmidt und Max Wessel sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Selbst ein verschossener Foulelfmeter von Norman Post änderte nichts an der Dominanz der Erkelenzer.
SV Scherpenseel-Grotenrath – FC Dynamo Erkelenz 0:4
SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Niklas Herzogenrath, Meriton Mehdiji, Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Lukas Schwarze, Dennis Gneist, Dustin Hilberath, Marvin Heinen (68. Janis Oerter), Giulio Farina, Mirco Dreßler (75. Marco Ermer)
FC Dynamo Erkelenz: Philip Wirtz, Brendan Schäfer (62. Viktor Osipov), Niklas Brunen, Max Wessel, Tobias Wilhelm, Viktor Bauer (75. Razvan Duma), Norman Post, Batin Bozkurt, Ron Manfred Elsermann, Alexander Bechthold (56. Marios-Paraskevas Akrivos), Thomas Schmidt
Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Brendan Schäfer (26.), 0:2 Brendan Schäfer (63.), 0:3 Thomas Schmidt (72.), 0:4 Max Wessel (83.)
Besondere Vorkommnisse: Norman Post (FC Dynamo Erkelenz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yannik Kuhn (20.).
Kellerduell ohne Sieger
Im Duell der beiden Aufsteiger trennten sich der VfR Übach-Palenberg und Grün-Weiß Karken 2:2. Die Gastgeber führten zweimal durch Alessio Pinna und Riza Acar, konnten den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen. Levin Jarl Normann erzielte in der Schlussminute den Ausgleich für Karken, das damit zumindest den elften Punkt der Saison sicherte. Für beide Teams bleibt die Lage im Tabellenkeller dennoch äußerst schwierig.
VfR Übach-Palenberg – Grün-Weiß Karken 2:2
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Talha-Numan Tuc (90. Yusuf Aydin), Yusuf Cetinkaya, Onur Albayrak, Mert Sayin (70. Abdi Rahim Mohamed), Isa Türkmen (90. Melih Sen-Sever), Berat Gündüz (69. Ismail Ait-Lahssaine), Tuncay Türkmen, Alessio Pinna, Riza Acar
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Levin Jarl Normann, Sam Belizaire, Ibraqhima Sory Diallo, Martin Rongen (70. Salah Eddine Amraoui El Youncha), Christian Rongen, Kai Schmitz, Janik Coenen, Azad Yousif, Younes El Abboubi, Adam Miller (25. Younes El Abboubi)
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Alessio Pinna (37.), 1:1 Christian Rongen (43.), 2:1 Riza Acar (49.), 2:2 Levin Jarl Normann (90.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: