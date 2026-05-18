Würm-Lindern festigt Rang drei hinter Meister Dynamo Selfkant patzt in Geilenkirchen – Breberen mit Kantersieg im Verfolgerduell von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte Bewegung im Rennen um die Plätze hinter dem bereits feststehenden Meister FC Dynamo Erkelenz. Während Würm-Lindern das direkte Duell gegen Brachelen gewann, kassierte der Tabellenzweite SC Selfkant eine überraschende Niederlage in Geilenkirchen. Im Tabellenkeller sammelten VfR Übach-Palenberg und Grün-Weiß Karken zumindest jeweils einen Punkt.

Würm-Lindern setzt Zeichen im Verfolgerduell Die SG Union Würm-Lindern behauptete mit dem 2:0 gegen den direkten Konkurrenten SV Brachelen den dritten Tabellenplatz und verkürzte den Abstand auf Rang zwei. Niklas Spelz beachte die Gastgeber früh in Führung, ehe ein Eigentor von Danny Fäuster noch vor der Pause die Partie entschied. Würm-Lindern kontrollierte das Spiel über weite Strecken souverän und ließ defensiv kaum Chancen zu. Brachelen verpasste damit die Möglichkeit, im Kampf um die Spitzenplätze Boden gutzumachen.

SG Union Würm-Lindern – SV Brachelen 2:0

SG Union Würm-Lindern: Pascal Nowak, Michael Thevis, Eric Thevis, Calvin König, Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Rothkranz, Leon Bogdanovic (74. Benjamin Jansen), Julian Herzog (83. Felix Sebastian Jansen), Tim Janes (90. Marc Röhlen)

SV Brachelen: Alex Tober, Danny Fäuster, Ben Rademacher (60. André Handschumacher), Fynn-Luca Redwand, Nico Etienne Schild (63. Pascal Pöttgens), Ron van Kessel, Moritz Leuner, Henrik Hayen, Alexander Kohlen (88. Maximilian Leuner), Justin Birkenheuer (68. Lennardt van Kessel), Marco Weingart

Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Niklas Spelz (12.), 2:0 Danny Fäuster (32. Eigentor)

Meister Dynamo marschiert weiter Der bereits feststehende Meister FC Dynamo Erkelenz bleibt auch nach dem 27. Spieltag ungeschlagen. Beim abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Scherpenseel-Grotenrath gewann der Spitzenreiter souverän mit 4:0 und erhöhte sein Konto auf 77 Punkte. Brendan Schäfer traf doppelt, Thomas Schmidt und Max Wessel sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Selbst ein verschossener Foulelfmeter von Norman Post änderte nichts an der Dominanz der Erkelenzer.