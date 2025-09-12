Würm-Lindern empfängt Rurich mit viel Respekt

– Foto: Christian Dortants

Am 3. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg warten enge Duelle: Golkrath empfängt Waldenrath-Straeten, Würm-Lindern reist nach Rurich. Dynamo muss in Brachelen bestehen.

Brisantes Spiel in Lindern Union Würm-Lindern empfängt Germania Rurich, die nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Saisonsieg wartet. Für Union-Trainer Sean King ist klar: „Das wird kein einfaches Spiel für uns. Trotz des sehr guten Verhältnisses unter den Vereinen wird Rurich uns nichts schenken. Trotz Ausfällen haben sie sich beachtlich aus der Affäre gezogen. Für uns heißt das: richtige Einstellung, dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und möglichst Standards vermeiden – da sind sie sehr gut. Wenn wir unsere Chancen so nutzen wie zuletzt, bin ich zufrieden. Nur wie gesagt, das ist kein Kanonenfutter. Das ist eine gut strukturierte Truppe mit einem klaren System.“

Germania-Trainer Mark Lampertz sieht die Partie ebenso mit Spannung: „Die Spiele gegen Würm-Lindern haben für uns immer eine besondere Brisanz, da einige von unseren Jungs eine Linderner Vergangenheit haben. Als Aufstiegskandidat ist Lindern sicherlich der klare Favorit, aber wir haben an den ersten beiden Spieltagen bewiesen, dass wir mit Herz und Leidenschaft auch Favoriten ärgern können. Wir werden wieder alles auf dem Platz lassen und hoffen, erneut für eine Überraschung zu sorgen.“

Golkrath setzt auf Heimstärke Aufsteiger Golkrath ist furios gestartet, hat vier Punkte und 10:3 Tore. Trainer Daniel Demming sieht sein Team gewappnet: „Wir wollen natürlich weiter an den guten Saisonstart anknüpfen. Da wir sehr heimstark sind, wollen wir natürlich auf Sieg spielen am Sonntag. Und Sonntag haben wir endlich wieder einen fast kompletten Kader zur Verfügung, das war in den letzten beiden Wochen was knapper.“ Waldenrath-Straeten reist jedoch mit klaren Ambitionen an, wie Trainer Michel Noethlichs erklärt: „Wir wollen natürlich die drei Punkte mitnehmen. Das sollte unser Anspruch sein, wenngleich wir mit einem gesunden Respekt in dieses Spiel gehen. Wir haben die Ergebnisse von Golkrath gesehen, 8:1 muss man auch erst mal spielen. Wir werden sie mit Sicherheit nicht unterschätzen und alles daran setzen, dass wir punkten. Allerdings ist die Personallage bei uns nicht so gut, wir haben weiterhin kranke Spieler. Deshalb nehmen wir auch A-Jugend-Spieler mit, die nun ihre ersten Einsätze bekommen.“