Würm-Lindern empfängt Millich – Gipfeltag des 14. Spieltags

Würm-Lindern gegen Millich wird zum Fokusspiel des Wochenendes. Rurich reist zum formstarken Golkrath – und im Tabellenkeller drohen richtungsweisende Entscheidungen.

Topspiel in Würm: Hält die Heim-Serie auch gegen Millich? Das Spitzenspiel des Tages: Der Tabellenzweite Würm-Lindern (31 Punkte) empfängt den Sechsten Millich (18 Punkte). Die Gastgeber sind zu Hause noch ohne Punktverlust – und genau das soll so bleiben. Trainer Sean King formuliert eine klare Erwartung: „Millich ist eine unangenehme Aufgabe, die auf uns zukommt. Gute Mannschaft mit sehr guten Spielern. Rapp, Memenga, Orbans usw. sind alles herausragende Spieler. Millich hat sich in den letzten Wochen gefangen. Wir müssen konzentriert zu Werke gehen und unser Spiel versuchen auf den Rasen zu bekommen. Wir haben natürlich zurzeit auch einen sehr guten Lauf und wollen von daher auch die Punkte zu Hause und somit die weiße Weste behalten! Ich bin da sehr positiv und die Jungs freuen sich auf das Spiel!“

Die Gäste reisen mit Rückenwind an und sehen ihre Außenseiterrolle als Chance. Trainer Gianluca Franken erklärt: „Am Sonntag erwartet uns mit Würm-Lindern natürlich eine der Topmannschaften der Liga. Würm ist eine eingespielte Truppe, die größtenteils schon seit Jahren zusammenspielt und mit Sean King einen super Trainer an der Seite hat. Wir müssen versuchen, dagegenzuhalten, den Rückenwind der letzten Spiele mitzunehmen und unsere Qualität auf den Platz zu bringen.“ Ein Duell zweier Teams, die formstark sind – der Ausgang völlig offen.

Golkrath setzt auf Heimstärke – Rurich reist im Aufwind an Golkrath (20 Punkte) präsentiert sich zu Hause traditionell stark, auch wenn die 0:6-Pleite in Geilenkirchen ein Dämpfer war. Rurich (17 Punkte) kommt in immer besserer Form. Trainer Mark Lambertz sieht klare Fortschritte: „Nach dem schwierigen Saisonstart ist es uns in den vergangenen Wochen gelungen, nicht nur von der Einsatzbereitschaft zu überzeugen, sondern auch spielerisch einen großen Schritt nach vorne zu kommen. Dabei sind vor allem die beiden Spiele gegen Waldenrath und im Pokal gegen Erkelenz zu nennen. Aktuell profitieren wir davon, dass auch einige Leistungsträger nach langer Verletzungspause zurückgekehrt sind. Wir wollen unseren Lauf auch in Golkrath fortsetzen und lassen uns nicht vom letzten Ergebnis in Geilenkirchen blenden. Golkrath spielt eine tolle Saison und wir werden dort nur bestehen können, wenn wir über die gesamte Spieldauer eine konzentrierte Leistung zeigen. Die Mannschaft ist über Jahre eingespielt und kann mit ihrem Tempo in der Offensive jede Mannschaft vor Probleme stellen.“ Ein Spiel der Kategorie „Sechs-Punkte-Spiel“ im oberen Mittelfeld.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr SV Golkrath Golkrath FC Germania Rurich Rurich 14:30 PUSH