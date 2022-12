Würfel raus, wir spielen das Erdinger Sportjahr 2022 nach! Jahresrückblick

Was fangen wir nur mit diesem Sportjahr 2022 an? Machen wir das Beste daraus, spielen wir es einfach nochmal nach. Also Holzfiguren und Würfel raus, und los geht’s!

10 Die Erding Bulls bleiben in der Regionalliga sieglos. Zwei Felder zurück!

9 Keiner fährt so schnell wie die Geschwister Widl, sie gewinnen die alpinen Ski-Kreismeisterschaften. Du dagegen entscheidest dich gleich für den Einkehrschwung (Jäger-)Tee trinken und abwarten. Eine Runde aussetzen!

8 Tennis-Ass Michael Weindl gewinnt das Turnier in Amberg. Radsportler Stefan Brandlmeier unterschreibt beim bayerischem Team Santic-Wibatech – es läuft bei unseren Profis. Drei Felder vor!

6. Platz bei den Wells Fargo Championship – hört sich nicht spektakulär an. Aber das ist der erste Top-Ten-Platz für den Eichenrieder Golfer Stephan Jäger bei der PGA-Tour. Das bringt ihm 303 750 Dollar und dir ein Hole-in-One: Rein ins Ziel (d) mit einem deiner Steine!

4 Forsterns zweite Frauenmannschaft gewinnt den Erdinger Meistercup. Trink ein Alkoholfreies ex, dann darfst du fünf Felder vor – und dann leider drei zurück, weil es aktuell in der Landesliga gar nicht gut läuft.

2 Dein Lauf ähnelt dem der Altenerdinger Handballer, die in der Landesliga bis zum letzten Spieltag alles verlieren? Nicht verzweifeln, die SpVgg hat durch ein Tor in letzter Sekunde auch noch gesiegt. Soll heißen: Verdoppele beim Vorrücken deine Zahl, die du gerade gewürfelt hast!

Wer hat seinen Viererbob, seine Abwehrkette oder Staffel (suchen Sie sich was aus!) als erstes im Ziel? Natürlich dürfen Mitspieler überholt oder rausgekegelt und umgegrätscht werden. Aber aufgepasst: Jedes Nummernfeld kann dich nach vorne katapultieren oder zurückwerfen. Und selbst wer sich im Ziel wähnt, ist vor einer Überraschung nicht gefeit. Deshalb widmen wir das Spiel auch den Pechvögeln des Jahres: den Fußballern des FC Hörgersdorf.

11 Christiane Santen kämpft sich nach einem schweren Verkehrsunfall zurück in den alpinen Ski-Wettkampf. Mit 51 wird sie zweifache Deutsche Masters-Meisterin. Alle am Tisch, die heuer eine schwere Verletzung auch so toll überwunden haben: vier Felder vor!

12 Mark Bittner holt Bronze bei den deutschen A-Jugend-Triathlonmeisterschaften. Drei Felder vor!

13 Du wartest beim Duschen in einer der Erdinger Sportstätten auf warmes Wasser? Drei Runden aussetzen – es sei denn, du bist Eisschwimmer Franz Herbst (5 Mal WM-Gold) oder Kollege Jens Dittrich (4 Gold).

14 Knallheiß ist es dagegen beim Stadttriathlon. Wenn du zu den 1000 Finishern gehört hast, darfst du drei Felder vor!

15 Tore in einem Spiel. Alle Hörlkofener dürfen vorrücken, alle Finsinger müssen zurück. Aber jeweils nur drei Felder – auch ein 15:0 ist nur ein Dreier.

16 Nix wird’s mit der 2. Liga. Die Schwaiger Baseballer scheitern in den Playoffs und müssen nochmal eine Bayernliga-Runde drehen – also zurück zum Anfang!

17 Gewichtheber Jörg Popken wird Deutscher Vizemeister. Lust zu einer Kraftübung? Für jeden Klimmzug darfst du ein Feld nach vorne!

18 Der Eichenrieder Maxi Hennig feiert mit der U 17-Nationalmannschaft Erfolge in der EM-Quali. Nationalhymne singen und 3 Felder vorrücken!

19 Die Basketballer der SpVgg Altenerding verpassen im Relegationsspiel den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Kannst du es besser? Versuche, aus drei Metern in einen Papierkorb zu treffen, ansonsten geht’s drei Felder zurück!

a) Okay, du wähnst dich im Ziel: Aber der FC Hörgersdorf hat im Relegationsspiel auch in der Nachspielzeit gegen neun Spieler von Türkgücü Erding 5:4 geführt, ehe ein Zuschauer randalierte und das Spiel abgebrochen wurde. Würfele nochmal: Bei einer Sechs musst du nochmal an den Start und zwei Runden gehen – du bist schließlich abgestiegen.

DIETER PRIGLMEIR