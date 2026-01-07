Würfel gefallen: 25. Masters ausgelost

Während der Winter Brandenburg fest im eisigen Griff hält, knistert das Feuer der Vorfreude in Kremmen und Oberhavel. Das 25. R+V Hallenmasters steht mit seiner Jubiläumsauflage an. Seit heute herrscht nun auch Gewissheit über die Vorrundengruppen. Die Auslosung ergab interessante Konstellationen.

Dafür sorgte Losfee und Kremmens Ex-Erntekönigin Lara Volgnandt vom Kremmener Karnevalclub mit ihrer Ziehung im Beisein von FCK-Präsident Mathias Mrosewski sowie Schatzmeister und Turniersponsor Jörn Winter von der R+V Generalagentur. Gleich fünf Verbandsligisten, ein Landesligist, ein Landesklassenvertreter und natürlich Kreisoberligist FC Kremmen bilden im Jahr 2026 das attraktive Teilnehmerfeld des Top-Events.

Der Gastgeber ist in Gruppe A nach dem ernüchternden Auftritt (letzter Platz nach dem Triumph im Jahr 2024) heiß auf Wiedergutmachung, auch wenn die Mannschaft von Trainer Marco Meißner schwere Brocken erwischt hat – mit der BSG Stahl Brandenburg, dem TuS 1896 Sachsenhausen und der BSG Wismut Gera alles Kaliber aus der höchsten Liga ihres jeweiligen Landesverbandes. Als Herbstmeister von Oberhavels Eliteklasse will der FCK dennoch für eine Überraschung gut sein.