Würdiges Spitzenspiel endet Remis

Durch das 2:2 Unentschieden gegen die Verbandsligareserve aus Arnstadt, steht der Meister der Kreisliga Nord nun unweigerlich fest: Arnstadt 2. ist Staffelsieger und der VfB Oberweimar gratuliert zu dem Erfolg! Die junge VfB Mannschaft wollte es den Gästen aber so schwer wie möglich machen und in der Tat entstand ein würdiges, spannendes Topspiel. Unter teils extremen Wetterbedingungen zogen die VfB Jungs ihr Spiel auf und Arnstadt lief zumeist hinterher. Gefällig kombinierte und rochierte der VfB, doch richtig gefährlich zum Tor kam man zu selten. Zu souverän und robust verteidigte Arnstadt das eigene Tor in der ersten Halbzeit. Zum Schrecken aller VfB Anhänger war es zudem die allererste Möglichkeit der Gäste, welche direkt zum 0:1 führte. Ein langer Ball wurde vom Topstürmer Voigt unbedrängt verarbeitet und auf den mitgelaufenen Barthel vorgelegt. Dieser ließ sich die einzige echte Chance der ersten Halbzeit nicht nehmen und schoss trocken zum 0:1 ein (39. Min.).