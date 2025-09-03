Würdiger Abschied: Fischers Rückblick auf seine Trainerkarriere

Sascha Fischer war ein bekanntes Gesicht in Trainerkreisen Essens. Schon als Spieler agierte er im Ruhrgebiet für TuS Helene Essen, SC Frintrop und DJK Sportfreunde Katernberg. Daraufhin folgt eine lange und erfolgreiche Reise als Übungsleiter für den mittlerweile 53-Jährigen. Ein Rückblick auf seine tolle Karriere.

Nach ganzen 17 Jahren endete seine Karriere als Übungsleiter im Sommer. "Nach meinem Achillessehnenriss im Sommer 2024 konnte ich das Training eine Zeit lang nur von außen verfolgen – und habe dabei gemerkt, dass es gar nicht so schlecht ist, auch einmal Abstand zu gewinnen", sagte Fischer der WAZ. Weiter führte er aus: "Die 17 Jahre an der Seitenlinie haben viel Kraft gekostet, das Feuer war zuletzt nicht mehr so groß wie früher. In der Winterpause habe ich deshalb entschieden, eine Pause einzulegen. Das tut mir gut. Ob ich irgendwann zurückkehre, wird die Zeit zeigen. Im Moment bin ich sehr zufrieden.“

Der Anfang seiner Trainerkarriere lief anders als geplant, denn schon bei seiner ersten Station, Helene Essen, musste er den Abstieg aus der Landesliga verkraften. Nach zwei weiteren Spielzeiten bei Helene endete seine Zeit dort. Danach fing er ein neues Kapitel in Frintrop an. Ganze sechs Jahre trainierte er die Mannschaft in der Bezirksliga. Der größte Erfolg beim SC war die Drittplatzierung in der Saison 2013/14.

Auf das Abenteuer in Frintrop folgte die erfolgreichste Zeit seiner Trainerkarriere und zwar in Katernberg. Nach dem knapp gescheiteren Aufstieg im ersten Jahr der A-Liga, machten er und sein Team diesen nur eine Spielzeit später klar. Es folgten sechs Jahre Bezirksliga. In der letzten Saison als Übungsleiter schaffte Fischer nicht nur den Aufstieg in die Landesliga, sondern auch den Titel als Hallenstadtmeister. Ein würdiger Abschluss für seine Laufbahn als Coach im Kreis Essen.

Fischer hat in den 17 Jahren als Trainer viel gesehen und viel erlebt. Eine Veränderung des Fußballs störte ihn dabei. "Mir ist das Gemeinschaftsgefühl etwas abhandengekommen. Als ich damals bei TuS Helene und Altenessen 18 aktiv gespielt habe, war das noch anders. Nach Spiel und Training blieb man oft noch stundenlang zusammen. Das gibt es heute leider nur noch selten“, erzählte der 53-Jährige.

Mit ihm verlor der Kreis Essen eine kleine Übungsleiter-Ikone. Fischer kann mit viel Stolz auf eine tolle Karriere zurückblicken, die mit einem Aufstieg und einem Titel ein gebührendes Ende bekam.