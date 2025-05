„Würdig aus der Bezirksliga verabschiedet“ – Aich holt einen Punkt in Raisting

Die Mannschaft von Trainer Marcel Aue zeigte noch einmal eine engagierte Leistung und kehrt jetzt geläutert in die Kreisliga zurück. „Wir haben uns würdig aus der Bezirksliga verabschiedet“, sagte Aue nach dem letzten Schlusspfiff in Raisting. „Die Mannschaft besitzt Charakter und hat noch einmal gezeigt, was in ihr steckt.“ Quasi zur Belohnung wurde nach der Rückkehr nach Bruck in der Martha-Pizzarei der Saisonabschluss gefeiert.