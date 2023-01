FC Wegberg-Beecks Norman Post im Zweikampf. – Foto: Boris Hempel

„Würden Sie die Regionalliga noch mal mittragen, Herr Tellers?“ Mittelrheinliga: Der Geschäftsführer und Hauptsponsor des FC Wegberg-Beeck zieht Bilanz für das vergangene Kalenderjahr und erläutert, was er von 2023 erwartet – und auch darüber hinaus.

Mächtig viel Zeit und Aufwand steckt Werner Tellers in das fußballerische Aushängeschild des Kreises Heinsberg – Ersteres in seiner Funktion als Geschäftsführer, Letzteres in seiner Funktion als Hauptsponsor beim FC Wegberg-Beeck. Der 56-jährige hemdsärmelige Unternehmer aus Waldfeucht-Haaren ist in Beeck zweifellos der Macher, der die Fäden zusammenhält – inklusive klarer Ansprache und Ansagen.

Herr Tellers, da dies ein auch Jahresrückblick sein soll, fangen wir mit der abgelaufenen Regionalliga-Saison an. Die beendete Beeck mit 31 Punkten auf Rang 17, ließ als kleiner Dorfverein aber immerhin drei Vereine hinter sich – darunter mit den Sportfreunden Lotte und dem KFC Uerdingen zwei Vereine, die auf Profibasis gearbeitet haben.

Tellers: Ja, und genau deswegen haben wir es unter dem Strich auch überragend gemacht, auch wenn uns am Ende ein bisschen die Luft ausgegangen ist. 31 Punkte sind aller Ehren wert – errungen wohlgemerkt mit Feierabendkickern, die sich dreimal in der Woche abends zum Training getroffen haben. Dennoch sind wir lange in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen geblieben. Zusammen mit dem VfB Homberg waren wir finanziell gesehen der ärmste Verein in dieser Liga und haben dennoch Klubs mit deutlich besseren Mitteln hinter uns gelassen. Das erfüllt mich mit Stolz.

Zuschauermäßig goutiert worden ist das aber nicht so recht. Tellers: Das ist auch eine Sache, die mich frustriert. Der Zuspruch war sehr enttäuschend. Wir alle, auch der Vorstand mit Marcus Johnen und Stefan Frühling, haben so viel getan, haben zum Beispiel mächtig in die Infrastruktur investiert. Die, die gekommen sind, haben uns auch gesagt, wie toll das alles hier ist – es sind nur leider zu wenige gekommen.

Dennoch streben Sie die Rückkehr in die Regionalliga an.

Tellers: Was sollen wir denn auch anderes tun? Die Mannschaft spielt nun mal sehr erfolgreich. Da könnten wir doch nicht vor dem letzten Spieltag den Stecker ziehen und den Jungs sagen, dass sie zwar Meister, aber nicht aufsteigen können. Die investieren ja auch viel Herzblut und Leidenschaft, wollen sich dafür mit dem Aufstieg belohnen. Ja, wir würden das Abenteuer Regionalliga daher noch einmal wagen.

Mit welchen Aussichten?

Tellers: Denselben wie bislang in dieser Klasse auch. Mit unseren Möglichkeiten wäre vielleicht wieder einmal der Klassenerhalt möglich. Dafür müsste aber alles passen, müssten alle Neuzugänge einschlagen, müsste bei uns der Ball vom Pfosten ins Tor gehen und bei den Gegnern vom Pfosten rausspringen. Mehr als dieses eine Mal wäre ein Klassenerhalt bei unserem finanziellen Gefüge aber nicht möglich. Um auf Dauer in dieser Klasse mitspielen zu können, bräuchten wir erheblich mehr Geld. Dafür würden wir fünf Sponsoren benötigen, die alle mit einem hohen fünfstelligen Betrag pro Saison dabei sind, plus die vielen kleineren Sponsoren, dazu unser Hauptsponsor – nur dann würde das gelingen. Da können wir intern hier noch so ein gutes Betriebsklima haben, können noch so viel Plumpsack spielen oder meinetwegen auch Ringelpiez mit Anfassen: Ohne das nötige Kleingeld geht es in dieser Liga auf Dauer einfach nicht. Die Energiekrise macht es noch schwerer. Wir haben durch Umstrukturierungen in allen Bereichen etwa 30.000 Euro eingespart. Dafür haben wir nun aber 40.000 Euro mehr an Energiekosten – unter dem Strich bleibt so ein Minus von 10.000 Euro.

Sie würden aber die Regionalliga noch mal mittragen – mit allem, was dazugehört?

Tellers: Ja, und jetzt rede ich mal als Beecks Geschäftsführer: In der Mittelrheinliga komme ich mit einem zeitlichen Aufwand von vier bis fünf Stunden in der Woche hin – in der Regionalliga wären es wieder mehr als zehn Stunden die Woche. Doch dazu wären wir im Vorstand gerne bereit. Ja, wir möchten noch einmal in die Regionalliga.

Aktuell sind es drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Hennef.

Tellers: Und leichter wird es in der Rückrunde mit Sicherheit nicht für uns. Abgesehen von Hennef, das am letzten Spieltag zu uns kommt, haben wir alle weiteren Topspiele auswärts – und dort haben wir in der Hinrunde nicht sonderlich geglänzt. Die Niederlagen in Siegburg und Königsdorf waren allerdings völlig unnötig – und daher ärgern die mich auch.

Dazu kommt das klägliche Ausscheiden im Mittelrheinpokal daheim gegen Glesch/Paffendorf. Angesichts der weiteren Auslosung wäre ohne Weiteres das Halbfinale drin gewesen – und das ist ja mit mindestens 10.000 Euro dotiert.

Tellers: Und genau deswegen fuchst mich das auch so sehr. Wir haben im Mittelrheinpokal in den vergangenen Jahren so viele Chancen leichtfertig vergeben – da haben wir auch eine Menge Geld liegen lassen. Diesen Vorwurf will und kann ich der Mannschaft nicht ersparen.

In unserem Sommer-Interview hatten Sie erklärt, dass das neue Stadionzelt der beste Beecker Neuzugang der vergangenen Jahre sei. Hat sich an dieser Einschätzung etwas geändert?

Tellers (lacht): Einige Spieler sind auch richtig gute Neuzugänge! Aber ja, ich bleibe dabei: Auf Strecke ist das Stadionzelt für uns als Verein schon sehr wichtig – erst recht, wenn man perspektivisch denkt. Manchen Dingen sollte man einfach auch mal ein wenig Zeit geben, ihnen die Chance geben, sich zu entwickeln.

Letzte Frage: Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie frei nach Rudi Assauer erklärt, dass Sie entweder Beeck schaffen – oder Beeck Sie. Wie ist der Zwischenstand?

Tellers (grinst): Aktuell liege ich leicht im Rückstand. Mario Emonds führte das Gespräch.