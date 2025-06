„Würden Ramon mit Handkuss bei uns weiterhin begrüßen“

Mit der einvernehmlichen Vertragsauflösung bei den Stuttgarter Kickers schließt Torhüter Ramon Castellucci ein persönliches Kapitel – und lässt gleichzeitig seine sportliche Zukunft bewusst offen. Der 28-Jährige war in den vergangenen eineinhalb Jahren vom Regionalligisten an den FV Ravensburg ausgeliehen und entwickelte sich dort zur verlässlichen Nummer eins. Nun ist klar: Eine Rückkehr nach Degerloch wird es nicht geben.

„Für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht wieder zurück zu den Kickers gehen werde“, erklärt Castellucci nüchtern. Die Gespräche nach dem Saisonende verliefen entsprechend kurz. „Ich bin proaktiv auf die Kickers zugegangen und war froh, dass sie ein Angebot gemacht haben, das meinen Vorstellungen entsprochen hat. Jetzt bin ich einfach nur froh, dass ich dieses Kapitel endlich beenden kann und voller Vorfreude in die Zukunft blicken kann.“

Dass der FV Ravensburg nach einer dramatischen Spielzeit auch in der kommenden Saison in der Oberliga Baden-Württemberg vertreten sein wird, ist für Castellucci mehr als nur ein positiver Nebeneffekt. „Natürlich bin ich froh darüber – es gibt für einen Sportler nichts Schlimmeres, als mit seinem Team abzusteigen und den Verein zu enttäuschen.“ Der Torhüter sieht den FV strukturell wie sportlich in der Liga „richtig aufgehoben“ und verbindet den Klassenerhalt mit einem klaren Appell: „Ein Verein der in der Oberliga spielen muss! Ich hoffe, in Zukunft auch wieder erfolgreicher.“

Wie es konkret weitergeht, bleibt zunächst offen. Castellucci lässt folgendes durchblicken: „Ich bin mir allerdings schon seit längerer Zeit über meine persönliche Zukunft im Klaren. Alles Weitere werden sicherlich die nächsten Tage zeigen.“ Bis dahin nutzt er die freie Zeit wie folgt: „Ich bin natürlich voll und ganz in meine Torwartschule involviert. Zudem halte ich mich natürlich fit und freue mich auf alles, was kommt.“