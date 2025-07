„Würde gerne Fußball-Profi werden“: Junge Schlierseerin über Frauenfußball Interview zur Fußball-EM der Frauen

Spielerin Sara Porubanova (13) verrät, was Mädchen- und Jungenteams im Fußball unterscheidet und ob sie die Europameisterschaft der Frauen verfolgt.

Schliersee – Sara Porubanova (13) hat früh angefangen, Fußball zu spielen. Erst bei den Bambinis in Schliersee und später in Hausham jeweils mit Jungen, mittlerweile spielt sie bei den C- und B-Juniorinnen der SG Tegernseer Tal in reinen Mädchenmannschaften. Im Interview spricht sie über den Unterschied zwischen Mädchen- und Jungenteams, die Europameisterschaft der Frauen und ihre Vorbilder.

Sara, warum fasziniert Dich Fußball so sehr?Ich habe mit meinem Vater früher immer Fußball geschaut. Als ich es im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht: Das sieht so einfach aus, ich könnte es auch mal ausprobieren. Ich habe meinen Papa überzeugt, mich beim Training anzumelden. Dann habe ich fast jeden Tag Fußball gespielt, auch in den Schulpausen haben wir immer gespielt, und ich habe nur noch an Fußball gedacht.Du hast beides kennengelernt, Jungen- und Mädchenmannschaften. Was ist der Unterschied?Mir hat beides gefallen, und mir war es eigentlich egal, mit wem ich spiele. Aber natürlich ist es etwas anderes, weil man mit Jungs nicht über Mädchenthemen und andere private Sachen reden kann.Hast Du ein Ziel?Ich würde schon gerne Fußball-Profi werden. Das ist mein größter Traum. Das Problem ist nur, dass man oft auf einem Internat sein muss, um bei einem großen Club zu spielen. Und das mag ich nicht so gerne. Aber wenn ich die Chance hätte, würde ich es schon machen. Das wäre ein großer Schritt für mich.Wer sind Deine Vorbilder?Bei den Männern war es erst Robert Lewandowski, weil ich Bayern-Fan bin, und natürlich Lionel Messi. Er kann einfach so gut Fußball spielen, seine Ballbehandlung ist der Wahnsinn. Bei den Frauen ist Aitana Bonmati vom FC Barcelona nicht nur meine Lieblingsspielerin, sondern auch mein Idol. Aber erst seit Kurzem, weil ich den Frauenfußball vorher noch nicht so gut kannte.Verfolgst Du die Europameisterschaft der Frauen?Ich habe mich am Anfang mehr für den Männerfußball interessiert, der Frauenfußball ist erst danach dazu gekommen. Aber jetzt will ich auf jeden Fall ein paar Spiele schauen.Ist es einfacher geworden, Frauenfußball zu verfolgen?Ja, auf jeden Fall. Ich schaue mir zum Beispiel auf YouTube Zusammenfassungen an und, wenn es geht, auch Livespiele. Ich schaue einfach gerne Fußball – egal, wer ihn spielt.