Wünsdorf empfängt Frankfurt – SG Schulzendorf vor nächstem Prüfstein

In der Landesklasse Ost steht der 7. Spieltag an. An der Spitze liefern sich die SG Schulzendorf, der MTV Wünsdorf, der 1. FC Frankfurt II und der Teltower FV ein enges Rennen, während am Tabellenende Eisenhüttenstadt und Zossen weiter auf den ersten Punkt hoffen.

Heute, 18:30 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo Breesener SV Guben Nord Guben Nord 18:30 live PUSH

Für Dynamo Eisenhüttenstadt wird die Lage zunehmend prekär. Acht Spiele, null Punkte, neun Tore bei 27 Gegentreffern – der Verein muss dringend punkten. Zuletzt setzte es beim 1:7 in Teltow eine deutliche Niederlage, in der Ryszard Kupper zwar früh zur Führung traf, das Team danach aber völlig den Faden verlor. Nun kommt mit dem Breesener SV Guben Nord ein Gegner, der nach dem 3:0-Erfolg in Bestensee mit Selbstvertrauen anreist. Luca Bäcker traf dort doppelt, Jannis Volger steuerte das zwischenzeitliche 2:0 bei. Guben will den Schwung nutzen und sich im oberen Mittelfeld festsetzen, während Eisenhüttenstadt auf ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis hofft. ---

Germania Schöneiche II verlor am letzten Spieltag mit 1:3 in Wünsdorf, blieb dabei aber lange konkurrenzfähig. Max Otto Hanke erzielte spät den Ehrentreffer. Mit neun Punkten aus sieben Spielen liegt die Mannschaft im Mittelfeld. Gegner Briesen kassierte dagegen beim 0:2 in Admira die vierte Saisonniederlage. Nils Grothe und Daniel Kemnitz trafen für die Gastgeber. Beide Teams brauchen Punkte, um sich vom Tabellenkeller fernzuhalten. Schöneiche will zuhause wieder in die Spur finden, Briesen auswärts Wiedergutmachung betreiben. ---

Der SV Blau-Weiss Markendorf steckt nach dem 0:5 in Dahlewitz in der Krise. Fabian Szkoda traf dort doppelt, Marcel und Rene Blume legten in der Schlussphase nach. Mit nur drei Punkten steht Markendorf im Tabellenkeller. Gegner MSV Zossen befindet sich in einer noch schwierigeren Lage: Sieben Spiele, null Punkte, 33 Gegentore. Beim 1:6 in Fürstenwalde traf Marco Siwek zwar spät, mehr war aber nicht drin. In Markendorf treffen zwei Teams aufeinander, die dringend ein Erfolgserlebnis brauchen, um nicht den Anschluss zu verlieren. ---

Nach der 1:7-Schlappe in Königs Wusterhausen steht der SV Grün-Weiß Großbeeren vor einer Herkulesaufgabe. Fabian Goldhahn traf dort dreimal, Lucas Peyler doppelt – die Abwehr der Gäste war völlig überfordert. Nun kommt Tabellenführer SG Schulzendorf, der zuletzt mit 1:2 in Frankfurt seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Rick Drews und Eric Zeisig trafen für die Oderstädter, Mason Billerbeck für Schulzendorf. Der Spitzenreiter will die passende Antwort zeigen, Großbeeren muss vor allem die Defensive stabilisieren, um eine weitere Klatsche zu vermeiden. ---

Blau-Weiß Dahlewitz befindet sich in starker Form. Beim 5:0 gegen Markendorf trafen Benjamin Lehmann, Fabian Szkoda (zweimal), Marcel und Rene Blume. Mit fünf Siegen aus acht Spielen ist Dahlewitz bis auf Rang sechs. Der FSV Admira reist mit Rückenwind an, nachdem Nils Grothe und Daniel Kemnitz beim 2:0 gegen Briesen für den dritten Saisonsieg sorgten. Beide Teams kommen mit breiter Brust – Dahlewitz will den Anschluss an die Top fünf, Admira den Schwung aus dem Heimspiel mitnehmen. ---

Morgen, 15:00 Uhr Teltower FV 1913 Teltower FV FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 15:00 PUSH

Teltow ist weiter in starker Verfassung und gewann zuletzt mit 7:1 gegen Eisenhüttenstadt. Nils Klostermann traf doppelt, Joel Bahner ebenfalls zweimal – beide zeigten ihre Offensivqualität. Mit 18 Punkten aus sieben Spielen liegt der TFV auf Rang vier. Union Fürstenwalde II reist nach dem 6:1 gegen Zossen mit ähnlich breiter Brust an. Ayyubbek Kulbekov traf gleich viermal, dazu Luis Goldschmidt und Lennox Nachkunst. Es ist ein Topspiel: Platz vier gegen fünf, zwei Teams mit enormer Offensivpower – Tore dürften garantiert sein. ---

Eintracht Königs Wusterhausen schoss sich beim 7:1 über Großbeeren den Frust von der Seele. Fabian Goldhahn traf dreimal, Lucas Peyler doppelt, außerdem trugen Aljbert Hiseni und ein Eigentor von Yannes Böhme zum Kantersieg bei. Union Bestensee dagegen musste sich Guben Nord mit 0:3 geschlagen geben, Luca Bäcker (zweimal) und Jannis Volger erzielten die Tore. Für Königs Wusterhausen bietet sich die Chance, mit einem weiteren Sieg den Anschluss herzustellen, während Bestensee Wiedergutmachung betreiben will. ---