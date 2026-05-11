Wünsdorf deklassiert Zossen, an der Spitze bleibt es eng

Fr., 08.05.2026, 18:30 Uhr MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf MSV Zossen 07 MSV Zossen 8 0 Abpfiff Ein sportliches Desaster erlebte der MSV Zossen 07 beim MTV Wünsdorf 1910. Die Gastgeber dominierten das Geschehen von Beginn an und ließen dem Tabellenschlusslicht nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Spartak Doda, der bereits in der 5. Minute zum 1:0 traf. Derselbe Spieler sorgte mit weiteren Treffern in der 14. Minute zum 2:0 und in der 32. Minute zum 3:0 frühzeitig für klare Verhältnisse.

Auch im zweiten Durchgang ließ der Hunger der Wünsdorfer nicht nach. Vallery Tanyi Enaka erhöhte in der 50. Minute auf 4:0 und legte in der 59. Minute mit dem 5:0 nach. In der einseitigen Partie schraubte Josphat Mwangi Nduati das Ergebnis in der 72. Minute auf 6:0, bevor Vallery Tanyi Enaka in der 81. Minute seinen dritten persönlichen Treffer zum 7:0 beisteuerte. Den Schlusspunkt unter setzte ein Missgeschick der Gäste: Leon Janitschke unterlief in der 83. Minute ein Eigentor zum 8:0-Endstand. ---

Fr., 08.05.2026, 18:30 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf 2 3 In einer nervenaufreibenden Begegnung musste sich der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt dem SV Blau-Weiss Markendorf knapp geschlagen geben. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Derenik Mayilyan in der 13. Minute zum 0:1 traf. Doch die Hausherren zeigten Moral und kamen durch Ryszard Kupper in der 29. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur bis tief in die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als erneut Derenik Mayilyan in der 45.+2 Minute das 1:2 für Markendorf erzielte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung weiter aus; Joshua Tröger markierte in der 53. Minute das 1:3. Eisenhüttenstadt gab sich jedoch nicht auf und mobilisierte in der Schlussphase noch einmal alle Kräfte. Der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Konstantin Klippenstein in der 87. Minute kam letztlich zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden.

--- Sa., 09.05.2026, 11:30 Uhr SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. II FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 2 1 Abpfiff Schöneiche II feierte einen knappen, aber verdienten Heimsieg. Anton Hohlfeld traf bereits in der 2. Minute zur frühen Führung. Fürstenwalde II kam nach der Pause zurück ins Spiel: Patrick Hagen erzielte in der 72. Minute den Anschluss. Doch Quentin Ruderisch hatte bereits in der 63. Minute auf 2:0 erhöht und legte damit den Grundstein für den Sieg der Gastgeber. Schöneiche II bestätigt damit seinen soliden sechsten Tabellenplatz.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr Teltower FV 1913 Teltower FV SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf 3 2 Abpfiff Teltow besiegte den Tabellenführer aus Schulzendorf mit 3:2 und machte damit einen wichtigen Schritt im Kampf um Platz drei. Dabei lagen die Gäste zunächst in Führung: Steven Ewaldt brachte Schulzendorf in der 32. Minute in Front. Nur drei Minuten später glich Julius Fenchel für den Teltower FV aus. Nach der Pause drehte Teltow die Partie: Patryk Manczyk traf in der 63. Minute zur 2:1-Führung, Johannes Pollok erhöhte in der 70. Minute auf 3:1. Bennet Wengler verkürzte für Schulzendorf noch in der 82. Minute auf 3:2, doch mehr gelang den Gästen nicht. Schulzendorf bleibt mit 61 Punkten Erster, hat aber nun nur noch einen Zähler Vorsprung auf den 1. FC Frankfurt (Oder) II.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW Breesener SV Guben Nord Guben Nord 1 4 Abpfiff Guben Nord fuhr in Königs Wusterhausen einen klaren Auswärtssieg ein und festigte damit Platz vier in der Tabelle. Luca Bäcker war der überragende Mann der Partie: Er traf bereits in der 8. Minute zur frühen Führung, Jannis Volger legte in der 21. Minute nach. Ole Schadly gelang für die Gastgeber in der 26. Minute zwar der Anschluss zum 1:2, doch Bäcker schnürte nach der Pause einen lupenreinen Dreierpack mit Treffern in der 68. und 84. Minute zum 4:1-Endstand. Königs Wusterhausen bleibt mit 19 Punkten tief im Abstiegssumpf.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren Großbeeren FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß 7 3 Abpfiff Ein Torfestival lieferten sich Großbeeren und Briesen. Lucas Peyler eröffnete das Schaulaufen in der 4. Minute, legte in der 8. Minute nach. Jonas Bünger traf in der 25. Minute zum 3:0, ehe Justin Winkel für Briesen auf 1:3 verkürzte. Linus Belitz setzte unmittelbar vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute sogar doppelt nach – zwei Treffer wurden in der gleichen Minute gewertet – und erhöhte damit auf 5:1. Nach der Pause traf Philipp Ockert für Briesen in der 61. Minute zum 5:2, doch Belitz antwortete in der 58. Minute bereits mit seinem dritten Treffer zum 6:2. Thomas Zupp schloss die Briesener Ausbeute in der 87. Minute zum 6:3 ab, bevor Belitz in der 90. Minute seinen vierten Treffer des Tages zum 7:3-Endstand erzielte.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr FSV Admira 2016 FSV Admira SV Grün-Weiß Union Bestensee SV Bestensee 0 6 Abpfiff Der FSV Admira 2016 kassierte eine empfindliche Heimniederlage und bleibt mit nur zwölf Punkten das zweitschlechteste Team der Liga. Bestensee dominierte von Beginn an: Daniel Müller traf in der 9. Minute zur Führung, Paul Niesler erhöhte in der 16. Minute, Gustav Lemke legte in der 31. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel setzte Niesler in der 64. Minute seinen zweiten Treffer, Lemke folgte in der 77. Minute mit seinem zweiten Tor, und Paul Ludwig machte in der 83. Minute den 0:6-Endstand perfekt. Für Admira, das in 25 Spielen noch kein einziges Unentschieden geholt hat, wird die Situation im Keller immer aussichtsloser.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz Dahlewitz 1. FC Frankfurt (Oder) 1.FC Frankf. II 1 3 Abpfiff Der 1. FC Frankfurt (Oder) II sicherte sich mit einem 3:1-Auswärtssieg in Dahlewitz wichtige Punkte im Titelkampf. R. Drews eröffnete bereits in der 5. Minute die Führung für die Gäste. Dahlewitz stemmte sich gegen die Niederlage: Adrian Rüdiger glich in der 51. Minute aus. Doch J. Mizerski stellte in der 67. Minute die Weichen wieder auf Sieg für Frankfurt, der dritte Treffer folgte zum 3:1-Endstand. Frankfurt II klettert mit 60 Punkten auf Rang zwei und lauert mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Schulzendorf.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________