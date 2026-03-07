Wünsch: „RSV hat eine hohe Qualität“

– Foto: Sascha Wolff

Am Sonntag (15 Uhr) kommt es in der Bezirksliga Braunschweig 4 zum mit Spannung erwarteten Südstadt-Derby zwischen dem RSV Göttingen und dem SC Hainberg. Für die Gäste vom Tabellenzweiten ist die Partie mehr als ein normales Ligaspiel: Es ist ein Duell gegen einen Nachbarn, das besondere Motivation bietet.

„RSV hat eine hohe Qualität mit tollen Spielern. Uns erwartet ein schweres Spiel, das wir mit vollem Fokus angehen“, sagt Hainbergs Trainer Timm Wünsch. Das Hinspiel endete 2:2, und Wünsch betont, dass Stabilität und Effizienz entscheidend sein werden: „Wir wollen guten Fußball spielen und unsere Spielfreude in Tore ummünzen. Vor allem die Abschlussqualität wird entscheidend, viele Chancen wird uns RSV nicht geben. Hinten ist die Marschroute klar: Wir wollen stabil und kompakt verteidigen.“

SC Hainberg reist nach einem überzeugenden 5:0-Erfolg gegen SG Niedernjesa v.1925 mit Selbstvertrauen an, möchte den Schwung aus diesem Sieg mitnehmen und die Tabellenführung gegenüber Verfolger TSV Landolfshausen/Seulingen verteidigen.