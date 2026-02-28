Wünsch: „Für Sonntag ist die Devise klar: Wir wollen gewinnen“

– Foto: Sascha Wolff

Mit 34 Punkten aus 15 Spielen geht der SC Hainberg als Tabellenzweiter in den 18. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt die Mannschaft die SG Niedernjesa v.1925, die als Aufsteiger mit 13 Punkten im unteren Tabellendrittel rangiert. Die Rollen sind auf dem Papier klar verteilt, zumal Hainberg das Hinspiel deutlich mit 8:0 für sich entschied.

Trainer Timm Wünsch blickt mit Vorfreude auf den Re-Start: „Wir freuen uns! Endlich geht’s wieder los. Die fußballfreie Zeit haben wir genutzt, um unsere Batterien aufzuladen.“ Die Vorbereitung sei intensiv gewesen, zudem habe man die Neuzugänge gut integrieren können. Entsprechend selbstbewusst formuliert der Coach die Zielsetzung: „Für Sonntag ist die Devise klar: Wir wollen gewinnen. Dafür werden wir alles geben.“

Mit nur 14 Gegentoren stellt Hainberg eine der stabilsten Defensiven der Liga und hält den Kontakt zu Spitzenreiter TSV Landolfshausen/Seulingen. Jeder Punktverlust könnte im engen Aufstiegsrennen schwer wiegen. Gleichzeitig mahnt Wünsch zur Konzentration, auch wenn die tabellarische Ausgangslage eindeutig erscheint.