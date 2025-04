Wülfrather Derby ohne Gastmannschaft

Rot-Weiß Wülfrath - 1. FC Wülfrath. Mehr Lokalderby geht nicht. In der Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 2, gerade einmal zwei Positionen getrennt und auf der gleichen Sportplatzanlage zu Hause: Am Sonntag um 13.30 Uhr empfängt der Tabellenvierte Rot-Weiß Wülfrath (45 Punkte) im Lhoist-Sportpark den Zweiten 1. FC Wülfrath (59). Was die Ausgangslage angeht, scheint der FCW mehr unter Druck zu stehen, darf sich bei drei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Solingen 03 „keinen Ausrutscher erlauben“.

Das meint jedenfalls RW-Coach Alfonso del Cueto und fährt fort: „Unser Ziel ist es, den vierten Platz bis zum Saisonabschluss zu verteidigen. Die Jungs sind derzeit gut drauf. Allerdings müssen wir uns in einer besseren Verfassung präsentieren als beim 0:0 in Mettmann. Da lief offensiv lange Zeit nur wenig zusammen. Andererseits haben wir zum vierten Mal in Folge zu null gespielt.“

Klare Angelegenheit im ersten Duell

Die Fans in beiden Lagern sind jedenfalls gespannt, was die zweite Auflage des stadtinternen Duells bietet. Das Hinspiel am 13. Oktober vergangenen Jahres endete mit einem 5:1-Kantersieg von Rot-Weiß. Für den damaligen Gastgeber, vor dem Anpfiff Spitzenreiter, kamen die zweiten 45 Minuten nach dem 1:1-Halbzeitstand einem kleinen Debakel gleich. Beide Trainer werden diesen Spielverlauf in ihrer Vorbereitung mit allem drum und dran natürlich thematisieren und entsprechende Motivation und Mentalität einfordern.

Stichwort Motivation. FCW-Coach Joscha Weber vertritt da eine klare Meinung: „Wir schauen nicht auf das Hinrundenergebnis, daran ändern wir ohnehin nichts mehr. Unabhängig davon müssen bei einem Spitzenteam, wie wir es sind, Bereitschaft und Überzeugung jedes Einzelnen vor jedem Spiel stimmen. Vielleicht am Sonntag noch mehr als sonst.“ Aus der Hinspielpleite schöpft Weber auch etwas Positives: „Wir haben anschließend elf Punktspielsiege in Serie eingefahren und uns damit ganz oben in der Tabelle etabliert.“ Der 31-jährige Übungsleiter ist davon überzeugt, dass seine Jungs voll auf das Derby fokussiert sind: „Alle sind heiß auf dieses Spiel, wollen die Pleite vergessen machen. Auch wir sprechen von einem Prestigeduell, müssen ohne Wenn und Aber die sogenannte Derby-Mentalität auf den Platz bringen“.

Dass sein Team anders gefordert werden wird als beim „mit spielerischer Leichtigkeit und großer Spielfreude“ errungenen 9:0 gegen Schlusslicht Rade bedarf keiner Frage: „Rot-Weiß hat ein paar gute Kicker im Team und damit individuelle Qualität. Das ist kein Geheimnis, gilt aber gleichlautend auch für meine Jungs. Wir schauen ohnehin nur auf uns und freuen uns auf ein sicher umkämpftes und spannendes Derby.“ Weber bangt noch um zwei, drei „Wackelkandidaten“, kann aber wieder mit Mittelfeldmann Maximilian Eisenbach (fehlte zuletzt aufgrund der fünften gelben Karte) planen.