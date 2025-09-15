Wülfrath hat sich reingebissen. – Foto: Jochen Classen

Wülfrath zeigt Moral und erkämpft Punkt Wülfrath gegen FC Remscheid: Das Landesliga-Duell bietet alles: Kampf, Tore und Diskussionen um einen Elfmeterpfiff, der ausbleibt. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 FC Remscheid FC Wülfrath

1. FC Wülfrath – FC Remscheid 2:2 (1:1). Die FCW-Joker stachen bereits fünf Minuten nach ihrer Einwechselung. Daniel Ivezic bediente Gian-Luca Bühring, der aus halblinker Position den Pfosten traf. Den direkten Abpraller versenkte Ivezic zum vorzeitigen Endstand (67.). Damit hatten beide Teams ihr Pulver zwar schon verschossen. Gleichwohl blieb es kurzweilig bis zum Schlusspfiff, weil beide Mannschaften weiter auf Sieg spielten.

Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath FC Wülfrath FC Remscheid FC Remscheid 2 2 Einen Aufreger gab es etwa eine Viertelstunde vor Feierabend, weil Schiedsrichter Till Jandick (Oberhausen) ein vermeintliches Handspiel eines FCR-Spielers im eigenen Strafraum nicht ahndete. „Alle Welt, selbst die Remscheider Ersatzbank, rechnete in dieser Szene mit einem Elfmeter, aber die Pfeife des Schiedsrichter blieb stumm. Zum Verständnis: Hier hätten wir wieder in Führung gehen können“, konstatierte hinterher Joscha Weber.

Dessen Elf präsentierte sich ganz anders als noch zehn Tage zuvor beim 1:3 gegen TuRU 80. Die grundsätzlicher Einstellung, der Einsatz, Laufbereitschaft und Zweikampfstärke, das passte diesmal. Selbst wenn nicht alles klappte. Vermeidbare Fehler, wie bei den zwei Gegentreffern, gehörten auch diesmal zum Tagesgeschäft. Remscheid war allerdings ein kämpferisch und erst recht spielerisch starker Gegner, mit dem nötigen Zug zum Tor. Ein ums andere Mal blieben die Wülfrather da nur zweiter Sieger. Dennoch ging die Platzherrern vor gut 200 Zuschauern in Führung. Auf der linken Offensivseite behauptete sich Alex Fagasinski. Saki Xiros passte dann direkt auf Ebrahim Omairat, gegen dessen sehenswerten Distanzschuss FC-Keeper Maurice Horn keine Abwehrchance hatte – 1:0 nach 13 Minuten. Damit belohnte sich der Zugang vom TVD Velbert schon früh für seinen noch folgenden starken Auftritt im Mittelfeld des FCW. Die Gäste schienen vom Rückstand indes unbeeindruckt. Genauso wie vom plötzlichen „Abschied“ des bisherigen Cheftrainers Ferdi Gülenc drei Tage zuvor.