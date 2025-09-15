Wülfrath zeigt Moral und erkämpft Punkt

1. FC Wülfrath – FC Remscheid 2:2 (1:1). Die FCW-Joker stachen bereits fünf Minuten nach ihrer Einwechselung. Daniel Ivezic bediente Gian-Luca Bühring, der aus halblinker Position den Pfosten traf. Den direkten Abpraller versenkte Ivezic zum vorzeitigen Endstand (67.). Damit hatten beide Teams ihr Pulver zwar schon verschossen. Gleichwohl blieb es kurzweilig bis zum Schlusspfiff, weil beide Mannschaften weiter auf Sieg spielten.
Einen Aufreger gab es etwa eine Viertelstunde vor Feierabend, weil Schiedsrichter Till Jandick (Oberhausen) ein vermeintliches Handspiel eines FCR-Spielers im eigenen Strafraum nicht ahndete. „Alle Welt, selbst die Remscheider Ersatzbank, rechnete in dieser Szene mit einem Elfmeter, aber die Pfeife des Schiedsrichter blieb stumm. Zum Verständnis: Hier hätten wir wieder in Führung gehen können“, konstatierte hinterher Joscha Weber.
Dessen Elf präsentierte sich ganz anders als noch zehn Tage zuvor beim 1:3 gegen TuRU 80. Die grundsätzlicher Einstellung, der Einsatz, Laufbereitschaft und Zweikampfstärke, das passte diesmal. Selbst wenn nicht alles klappte. Vermeidbare Fehler, wie bei den zwei Gegentreffern, gehörten auch diesmal zum Tagesgeschäft. Remscheid war allerdings ein kämpferisch und erst recht spielerisch starker Gegner, mit dem nötigen Zug zum Tor. Ein ums andere Mal blieben die Wülfrather da nur zweiter Sieger.
Dennoch ging die Platzherrern vor gut 200 Zuschauern in Führung. Auf der linken Offensivseite behauptete sich Alex Fagasinski. Saki Xiros passte dann direkt auf Ebrahim Omairat, gegen dessen sehenswerten Distanzschuss FC-Keeper Maurice Horn keine Abwehrchance hatte – 1:0 nach 13 Minuten. Damit belohnte sich der Zugang vom TVD Velbert schon früh für seinen noch folgenden starken Auftritt im Mittelfeld des FCW. Die Gäste schienen vom Rückstand indes unbeeindruckt. Genauso wie vom plötzlichen „Abschied“ des bisherigen Cheftrainers Ferdi Gülenc drei Tage zuvor.
Im Spielaufbau setzten Vittorio di Mari und Toni Zupo die Akzente, vorne erwiesen sich die umtriebigen Stanislao Apicella und Leonhard Fronia als stetiger Umruheherd. Schwerstarbeit also für die Wülfrather. Dennoch: Den Ausgleich durch den sträflich freistehenden Apicella nach einer unzureichend abgewehrten Ecke (32.) mussten die Wülfrather verhindern. Remscheid machte bis zur Halbzeit noch einige Male Betrieb im und am gegnerischen Strafraum. So parierte Schlussmann Marvin Oberhoff den Aufsetzer von di Mari (36.) und den Knaller von Rasmzi Ben Hamada ins kurze Eck (39.), verhinderte so noch größeres Unheil.
Nach dem Seitenwechsel (59.) brachte Dominik Heinen die Gäste auf Zuspiel von Apicella zunächst in Führung. Wülfrath blieb allerdings im Spiel, verdiente sich den Ausgleich völlig zu Recht. Danach blieb es ein offener Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben. Tore wollten aber nicht mehr fallen, weil Oberhoff gegen Furkan Asut klasse abwehrte (80.) und sein Gegenüber Horn beim Weitschuss von „Ibo“ Omairat (83.) auf dem Posten war. FCW-Chefcoach Joscha Weber: „Wir haben zuletzt zweimal verloren und heute völlig verdient gegen stark spielende Remscheider einen Punkt geholt. Das ist absolut in Ordnung. Auch wenn nicht alles klappte, zeigten wir die richtige Reaktion. Die Art und Weise, wie die Jungs das schwierige Spiel annahmen, hat mir gefallen.“
1. FC Wülfrath: Oberhoff – Trier, Bleckmann, Corovic (62. Ivezic), Fagasinski (89. R. Köhler), Okkert (62. Bühring), Schikowski, El Boudihi, Omayrat (87. Paß), Matsutaka, Xiros (70. Sami Jawad).