Wülfrath kurz vorm Aufstieg: Trainer Weber mit Saisonanalyse

Der 1.FC Wülfrath spielt eine hervorragende Saison und steht nach 30 Spieltagen kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga. Mit der Meisterschaft und dem Sprung in die höhere Spielklasse würden die Wülfrather einen großen Schritt machen. Cheftrainer Joscha Weber sprach über die aktuelle und kommende Spielzeit.

Mit einem Sieg am kommenden Spieltag gegen den Tabellensiebten TuSEM Essen wäre dem FC der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Folglich könnte Joscha Weber mit seinem Team der tollen Saison noch einmal die Krone aufsetzen. "Wir freuen uns selbstverständlich auf das Spiel am Sonntagmorgen und wollen uns für die unfassbar gute Saison belohnen. Wir haben alles in der eigenen Hand und wollen den Aufstieg klar machen. Wir freuen uns auf die Unterstützung der Wülfrather Fans. Ein Fanbus wird vom Verein organisiert. Trotz allem müssen wir bei aller Euphorie cool bleiben und das Spiel fokussiert und mit der richtigen Einstellung angehen. Wir brauchen noch den einen Sieg und TuSEM wird uns nichts schenken", erklärte der Übungsleiter.

Insgesamt ist es schlichtweg eine ausgezeichnete Spielzeit für den Bezirksligisten. Das sieht auch Weber so: "Die Mannschaft hat Unglaubliches geleistet und die Statistik spricht auch Bände. Wir sind nach Rückschlägen während der Saison ruhig im gesamten Verein geblieben und immer stärker zurückgekommen. Daher stehen wir auch verdient da, wo wir aktuell sind – als Spitzenreiter mit dem möglichen direkten Aufstieg in der eigenen Hand", freute sich der 31-Jährige. "Wir sind sehr gespannt auf Sonntag und sind top vorbereitet, auch wenn wir einen großen Respekt haben vor der Aufgabe in TuSEM, werden wir mit breiter Brust nach Essen fahren. Das hat uns auch in den letzten Wochen ausgemacht, dass uns der Druck der aktuell herrscht beflügelt und nicht hemmt. Das muss Sonntag auch so sein."

Kader bleibt fast komplett zusammen

In der Landesliga herrscht natürlich ein anderer Wind als noch eine Klasse darunter. Das weiß auch die Vereinsführung und das Trainerteam rund um Weber. Daher befindet sich der FC seit einigen Wochen in der Kaderplanung und kann dort schon großer Erfolge feiern. "Für die neue Saison bleiben circa 95 Prozent des Kaders – und wir verstärken uns punktuell. Ein Neuzugang ist beispielsweise Marc Andre Gotzeina vom FC Kray, der zu uns stößt in der Landesliga. Die anderen Neuzugänge werden wir in den nächsten Wochen verkünden", sagte der Cheftrainer.

Bevor es jedoch offiziell ins höhere Spielniveau geht, muss Wülfrath noch einen Sieg in den letzten beiden Partien feiern. Wenn es am kommenden Spieltag gegen TuSEM Essen nicht klappt, besteht die Hoffnung noch in dem Duell gegen den Drittplatzierten ASV Mettmann. Beide Begegnungen sind nicht zu unterschätzen, da die jeweiligen Gegner ordentliche Leistungen in der aktuellen Spielzeit zeigten. Ob und wann die Wülfrather den Aufstieg perfekt machen, bleibt abzuwarten.