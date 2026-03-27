Wülfrath-Coach Weber warnt trotz guter Serie vor Unterrath

1. FC Wülfrath – SG Unterrath. Das Rennen um den Klassenerhalt in der Landesliga, Gruppe 1, bleibt wohl bis zum letzten Spieltag am 7. Juni spannend. Mittendrin der FCW (10. Platz – 28 Punkte) und die nur einen Zähler zurückliegenden Unterrather. Anstoß zu diesem Fast-Nachbarschaftsduell ist am Sonntag um 15 Uhr im Lhoist Sportpark.
Dass seine Elf auf des Gegners Platz 3:0 siegte, ist aktuell kein Thema für Joscha Weber. Vielmehr verweist der FCW-Trainer zu Recht auf die positive Bilanz in den letzten vier Meisterschaftsspielen: „Mit den acht Punkten haben wir uns ein wenig Luft im Abstiegskampf verschafft. Aber das war auch bitter nötig, denn die Konkurrenz im unteren Tabellendrittel punktet ebenfalls. Den positiven Trend und diesen Schwung müssen wir in den nächsten Wochen bestätigen. Da ist dann, wie beim 1:0 in Amern, auch ein weiterer dreckiger Sieg nicht so verkehrt.“ Weber weiß nur zu genau: „Noch ist nichts gewonnen.“
Selbst wenn die Wülfrather, wie gewohnt, ihr Ding durchziehen wollen, bleibt zumindest ein Seitenblick auf die (vier) jüngsten Resultate der Düsseldorfer nicht aus. Die seit Januar von Daniel Beine trainierte SGU, bei der, neben anderen, Kapitän Michael Bluhm (39) und der beste Torschütze (10) Christian Bus zu den Leistungsträgern zählen, fuhr im gleichen Zeitraum fünf Zähler ein. Die Gäste unterlagen zwar krachend mit 3:6 beim Vierten Süchteln, besiegten aber den Nachbarn FC Kosova (5.) mit 3:2. Das 1:1 im Abstiegsduell vor einer Woche gegen Bergisch Born brachte die SGU indes nicht voran. Dabei gelang Shunya Hashimoto gegen die ab der 25. Minute nach einem Platzverweis dezimierten Bergischen erst in der 89. Minute der Ausgleich. Zu wenig, um sich im Tabellenkeller mehr Luft zu verschaffen.
Jetzt also das nächste Kapitel im Abstiegskampf. Weber sieht der brisanten Partie zuversichtlich entgegen: „Die letzten Ergebnisse haben für eine Menge Selbstvertrauen gesorgt. Wo es zuvor manches Mal hakte, da funktioniert es jetzt besser. Und genau daran wollen wir am Sonntag anknüpfen.“ Dem Chefcoach fehlen Alex „Faga“ Fagasinski (Innenbandverletzung) und der privat verhinderte Lukas Trier.
Eine feste Größe ist indes Maik Bleckmann. Der „Capitano“ erinnert sich gerne an das Hinspiel. Nicht nur wegen der drei Punkte. Der Abwehrchef des FCW, ohnehin ein stets vorangehender Teamplayer, hatte in dieser Partie seine persönlichen Erfolgserlebnisse, als er per Kopfball für die Führung sorgte (44.) und später (61.) Daniel Ivezic das 2:0 auflegte. „Das ist jetzt eine andere Ausgangslage. Im vergangenen Oktober war es der achte Spieltag, jetzt geht es für beide Mannschaften um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Selbst wenn es abgedroschen klingt: Wir stehen da vor einem Sechs-Punkte-Spiel. Und mit entsprechender Motivation gehen wir auch in die Partie“, so der 37-Jährige.
Der Routinier ergänzt: „Wir müssen mit der gleichen Überzeugung und der kämpferischen Einstellung wie zuletzt in Amern auftreten. Der Gegner wird ebenfalls alles raushauen, uns alles abverlangen. Da dürfen wir keinen Deut nachlassen, müssen einfachen, zweckmäßigen und hoffentlich erfolgreichen Fußball spielen. Wir sind der Gastgeber und wollen unsere treuen Fans, die uns in den Heimspielen super anfeuern, mit drei Punkten für ihre Unterstützung belohnen. Nach vier Spielen ohne Niederlage ist die Stimmung bei uns natürlich ausgezeichnet, trotzdem müssen wir fokussiert bleiben."