Wülfrath-Coach Weber warnt trotz guter Serie vor Unterrath

Eine feste Größe ist indes Maik Bleckmann. Der „Capitano“ erinnert sich gerne an das Hinspiel. Nicht nur wegen der drei Punkte. Der Abwehrchef des FCW, ohnehin ein stets vorangehender Teamplayer, hatte in dieser Partie seine persönlichen Erfolgserlebnisse, als er per Kopfball für die Führung sorgte (44.) und später (61.) Daniel Ivezic das 2:0 auflegte. „Das ist jetzt eine andere Ausgangslage. Im vergangenen Oktober war es der achte Spieltag, jetzt geht es für beide Mannschaften um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Selbst wenn es abgedroschen klingt: Wir stehen da vor einem Sechs-Punkte-Spiel. Und mit entsprechender Motivation gehen wir auch in die Partie“, so der 37-Jährige.

Der Routinier ergänzt: „Wir müssen mit der gleichen Überzeugung und der kämpferischen Einstellung wie zuletzt in Amern auftreten. Der Gegner wird ebenfalls alles raushauen, uns alles abverlangen. Da dürfen wir keinen Deut nachlassen, müssen einfachen, zweckmäßigen und hoffentlich erfolgreichen Fußball spielen. Wir sind der Gastgeber und wollen unsere treuen Fans, die uns in den Heimspielen super anfeuern, mit drei Punkten für ihre Unterstützung belohnen. Nach vier Spielen ohne Niederlage ist die Stimmung bei uns natürlich ausgezeichnet, trotzdem müssen wir fokussiert bleiben."