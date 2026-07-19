Wülfrath absolviert nach WSV-Coup intensives Trainingslager

Es ist sicher kein Ergebnis für die Ewigkeit. Aber er wird zumindest in der jüngeren Klubgeschichte seinen Platz bekommen, der 1:0-Sieg des 1. FC Wülfrath am 14. Juli 2026 gegen den Wuppertaler SV. „Das war zweifellos eine tolle Momentaufnahme. Gegen den WSV zu gewinnen, das ist schon was Besonderes und positiv für den Kopf und das Selbstvertrauen unserer Spieler. Andererseits sind wir in dieser Woche schon wieder zur Tagesordnung übergegangen, schließlich läuft die Vorbereitung auf vollen Touren“, betont Joscha Weber. Der Chefcoach hat mit seinen Trainerkollegen Thomas Cyrys und Sebastian Herweg von Donnerstag bis Sonntag ein Trainingslager im Lhoist Sportpark vorbereitet.
„Wir werden die Intensität der Übungseinheiten noch einmal steigern, wollen aber auch in taktischer Hinsicht einige Punkte abarbeiten“, sagt Weber. Nach den normalen Einheiten am Donnerstag- und Freitagabend geht es am Samstag, nach einem gemeinsamen Frühstück im Klubheim, in Abständen gleich dreimal auf den Platz. Auch am Sonntagvormittag wird noch einmal trainiert, bevor um 15 Uhr Landesligist Sportfreunde Niederwenigern seine Visitenkarte abgibt. „Durch den Trainingsbetrieb sind wir an den vier Tagen ja eine lange Zeit zusammen. Das hat natürlich positive Auswirkungen auf die Einbindung unserer neuen Spieler“, sieht Joscha Weber dabei auch gewisse Komponenten hinsichtlich Teamgeist und Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch das sind wichtige Mosaiksteine für eine sportlich erfolgreiche Saison.
Der Aufwand wird für das kickende Personal in den nächsten Wochen ohnehin nicht weniger. Schon am Mittwoch steht die Partie bei Oberligaabsteiger SSVg Velbert im Terminplan. Anstoß ist um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz neben der IMS-Arena an der Bahnhofstraße. Tags darauf (23. Juli) wird zur gleichen Anstoßzeit der mit Ambitionen in die neue Spielzeit gehende Düsseldorfer Bezirksligist Sparta Bilk empfangen. Das anschließende Wochenende bleibt spielfrei, bevor am 29. Juli (Anstoß 19.30 Uhr) Regionalligaaufsteiger VfB 03 Hilden zu Gast ist und am folgenden Sonntag (2. August – 15 Uhr) gegen Bezirksligavertreter SC Sonnborn der Reigen der Vorbereitungsbegegnungen endet.
„In den Testspielen bekommen natürlich alle Spieler die Chance, sich zu beweisen. Das ist mit den Jungs so abgesprochen. Im Zweifelsfall muss aber auch mal die vermeintlich beste Formation bis zu Ende durchhalten. Gerade gegen den WSV war uns der Sieg wichtig. Zugegebenermaßen ging es uns dabei auch ein wenig ums Prestige“, erklärt Weber rückblickend die eher geringe Anzahl der Auswechselungen. Florian Schikowski war davon gleichwohl nicht betroffen. Der spielerisch starke Mittelfeldmann steht auch in der kommenden Saison beim FCW im Kader, wird aber erst in einem Vierteljahr voll ins Training einsteigen.
„Florian ist in den nächsten drei Monaten mit seinem Medizinstudium ausgelastet, muss den Fußball erst einmal zurückstellen. Jetzt ruht sein Vertrag, wir sind ihm da entgegengekommen. Ab Oktober ist er wieder dabei und wir können uns über eine weitere personelle Option freuen“, erklärt Joscha Weber, auch in seiner Eigenschaft als Sportlicher Leiter, die aktuelle Situation des 28-jährigen Leistungsträgers.