Wülfrath absolviert nach WSV-Coup intensives Trainingslager

„In den Testspielen bekommen natürlich alle Spieler die Chance, sich zu beweisen. Das ist mit den Jungs so abgesprochen. Im Zweifelsfall muss aber auch mal die vermeintlich beste Formation bis zu Ende durchhalten. Gerade gegen den WSV war uns der Sieg wichtig. Zugegebenermaßen ging es uns dabei auch ein wenig ums Prestige“, erklärt Weber rückblickend die eher geringe Anzahl der Auswechselungen. Florian Schikowski war davon gleichwohl nicht betroffen. Der spielerisch starke Mittelfeldmann steht auch in der kommenden Saison beim FCW im Kader, wird aber erst in einem Vierteljahr voll ins Training einsteigen.

„Florian ist in den nächsten drei Monaten mit seinem Medizinstudium ausgelastet, muss den Fußball erst einmal zurückstellen. Jetzt ruht sein Vertrag, wir sind ihm da entgegengekommen. Ab Oktober ist er wieder dabei und wir können uns über eine weitere personelle Option freuen“, erklärt Joscha Weber, auch in seiner Eigenschaft als Sportlicher Leiter, die aktuelle Situation des 28-jährigen Leistungsträgers.