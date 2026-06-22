Wuchtiger Neuzugang für die SpVg. Gustorf-Gindorf! ⚽️

v.l.: Flo (der eine von GUGI‘S), Häntsch & Marco (der andere von GUGI‘S) – Foto: Nils Odenthal

Marco Müller beweist einmal mehr, dass er nicht nur Nudelwasser zum Kochen bringen kann. Mit Andre Häntsch präsentiert er den nächsten Top-Transfer für den Liga-A-Aufsteiger aus dem Grevenbroicher Süden.

„Andre war unsere absolute Wunschpersonalie. Neben seinen fußballerischen Qualitäten, die er von der Kreisliga C bis hin zur Bezirksliga bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, ist er vor allem ein Top-Typ, der perfekt in unsere Mannschaft passt“, freut sich Marco Müller, sportlicher Leiter der SpVg. Gustorf-Gindorf und Teil des erfolgreichen Podcasts GUGI‘S Plauderecke.

Der starke Linksfuß und Urgestein des 1. FC Grevenbroich-Süd geht ab sofort am Torfstecherweg auf Torejagd und soll mit seiner Erfahrung und Qualität für weitere Impulse sorgen.

https://www.instagram.com/gugis_plauderecke?igsh=MW5zMGhwa2k2ZDV6&utm_source=qr

Auch Andre blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung und insbesondere auf die gemeinsame Zeit mit seinem neuen Team. Denn eines ist bekanntlich sicher: Weizen gibt es auch in Gustorf! 😉🍻

Häntsch, schön, dass du da bist! 🔴⚪️🔵⚽️