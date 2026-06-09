Wuchtig, gefühlvoll oder akrobatisch: Wer wird Torschütze des Monats? FALTER Amateur-Tor Mai: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ Spannendes Voting und tolle Preise von Michael Grünberger · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

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Vor knapp vier Wochen wurde Dominic Licata von Arminia Bochum zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt! Aber auch in den letzten Wochen gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Treffer für euch zur Wahl!

🫵🏼 Das Voting: Jetzt direkt abstimmen Einfach über den folgenden Link! 🏆 Der Modus: Wer ist dabei? Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!