 2026-06-09T05:59:15.975Z

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Wuchtig, gefühlvoll oder akrobatisch: Wer wird Torschütze des Monats?

FALTER Amateur-Tor Mai: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ Spannendes Voting und tolle Preise

von Michael Grünberger · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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KL Passau
Kreisklasse C2 HD
Kreisklasse 1
A-Klasse Gruppe 6 Zug
KOL Südthüringen

Vor knapp vier Wochen wurde Dominic Licata von Arminia Bochum zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt! Aber auch in den letzten Wochen gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Treffer für euch zur Wahl!

🫵🏼 Das Voting: Jetzt direkt abstimmen

Einfach über den folgenden Link!

🏆 Der Modus: Wer ist dabei?

Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!

1️⃣ Dennis Quirin, RW Kirchlengern, Landesliga Staffel 1, Westfalen
🎥 zum Video
2️⃣ Robin Greiner, SV Schleusegrund Schönbrunn, Kreisoberliga Südthüringen, Thüringen
🎥 zum Video
3️⃣ Valentin Glasner, SC Eibsee Grainau, B-Klasse 6 Zugspitze, Oberbayern
🎥 zum Video
4️⃣ Alexander Fuchs, SV Hohenau, Kreisliga Passau, Niederbayern
🎥 zum Video
5️⃣ Sven Dussel, SpG Lobbach3/Waldhilsbach2, Kreisklasse C2 Heidelberg, Baden
🎥 zum Video
6️⃣ Felix Förster, TSV Indersdorf, Kreisklasse München 1, Oberbayern
🎥 zum Video

🫵🏼 Das Voting: Jetzt abstimmen

Wie kann ich abstimmen? 🔗
Einfach über den folgenden Link!


1. Wann kann ich abstimmen? ⏰
Das Community-Voting läuft ab sofort bis Donnerstag 11. Juni 2026 um 23:59 Uhr!

2. Was gibt's zu gewinnen? 🎁
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

3. Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼

Amateurfußball lebt von Emotionen – Zeit, diese starken Momente nochmal hochleben zu lassen!

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📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

🏅Hall of Fame (seit 2022)
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