Wuchtig, gefühlvoll oder akrobatisch: Wer wird Torschütze des Monats?

Vor knapp vier Wochen wurde Dominic Licata von Arminia Bochum zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt! Aber auch in den letzten Wochen gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Treffer für euch zur Wahl!
Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!
1️⃣ Dennis Quirin, RW Kirchlengern, Landesliga Staffel 1, Westfalen
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2️⃣ Robin Greiner, SV Schleusegrund Schönbrunn, Kreisoberliga Südthüringen, Thüringen
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3️⃣ Valentin Glasner, SC Eibsee Grainau, B-Klasse 6 Zugspitze, Oberbayern
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4️⃣ Alexander Fuchs, SV Hohenau, Kreisliga Passau, Niederbayern
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5️⃣ Sven Dussel, SpG Lobbach3/Waldhilsbach2, Kreisklasse C2 Heidelberg, Baden
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6️⃣ Felix Förster, TSV Indersdorf, Kreisklasse München 1, Oberbayern
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1. Wann kann ich abstimmen? ⏰
Das Community-Voting läuft ab sofort bis Donnerstag 11. Juni 2026 um 23:59 Uhr!
2. Was gibt's zu gewinnen? 🎁
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.
3. Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼
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📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
🏅Hall of Fame (seit 2022)
Zur Übersicht mit allen bisherigen Monats- und Jahressiegern!