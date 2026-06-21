Wucht für das Sturmzentrum: SV Todesfelde angelt sich Etienne Sohn von

Robert Balasz und Etienne Sohn. – Foto: SV Todesfelde

Der Regionalliga-Aufsteiger SV Todesfelde rüstet seine Offensivabteilung für die kommende Spielzeit in der Regionalliga Nord massiv auf. Wie die Blau-Gelben offiziell bekannt gaben, wechselt Etienne Sohn in den Joda-Sportpark. Der 23-jährige Angreifer kommt von der U23-Auswahl von Holstein Kiel in den Kreis Segeberg. Genau wie der zuvor präsentierte Neuzugang Noah Odiase unterzeichnete auch Sohn beim „Dorfklub“ einen Zweijahresvertrag.

Mit der Verpflichtung des 1,86 Meter großen Mittelstürmers gewinnt das Team von Cheftrainer Björn Sörensen erhebliche Physis und wertvolle Regionalliga-Erfahrung hinzu. Sohn genoss eine hochkarätige Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren des Hamburger SV und der KSV Holstein, wo er die Jugend-Bundesligen durchlief. Für die zweite Mannschaft des HSV sowie die „Jungstörche“ aus Kiel sammelte er in den vergangenen Jahren bereits reichlich Spielpraxis auf hohem Niveau und bewies mit insgesamt 22 Toren in seiner bisherigen Laufbahn seine Torgefahr.

Nach einer sportlich wechselhaften Zeit, die vor allem durch eine langwierige und schwere Verletzung überschattet wurde, suchte der athletische Offensivakteur bewusst nach einer neuen sportlichen Herausforderung. Wie charakterstark und ehrgeizig der gebürtige Norddeutsche agiert, zeigte er nach seiner Genesung: Seit seiner Rückkehr auf den Platz im Winter 2026 kämpfte sich Sohn mit großem Fleiß zurück und überzeugte die Todesfelder Scouts von seinem enormen Potenzial.

Die sportliche Leitung der Segeberger sieht in dem Angreifer mehr Wucht, Tiefe und taktische Flexibilität in vordersten Linie. Entsprechend groß ist die Freude über den geglückten Transfercoup.

„Mit Etienne gewinnen wir einen jungen, dynamischen und kraftvollen Stürmer, der mit seiner Physis, seinem Tempo und seinem Torinstinkt unsere Offensive bereichern soll“, betont der sportliche Leiter Robert Balazs die Qualitäten des Neuzugangs. „Wir freuen uns sehr, dass er künftig das Trikot des SV Todesfelde trägt.“

Vorfreude auf das „Erlebnis Tofe“ und die familiäre Atmosphäre

Für den ehemaligen Kieler ist der Wechsel zum SVT keineswegs ein Rückschritt, sondern die perfekte Plattform, um nach der Zwangspause wieder voll anzugreifen. Besonders das einzigartige und bodenständige Umfeld im Joda-Sportpark gab letztendlich den Ausschlag für seine Unterschrift bei den Blau-Gelben.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Todesfelde, auf die Mannschaft und die familiäre Atmosphäre im Verein“, erklärt Etienne Sohn voller Vorfreude. „Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht, und hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, der Mannschaft weiterzuhelfen.“

Die Anhänger des SV Todesfelde dürfen sich auf einen hungrigen Stürmer freuen, der dem Offensivspiel der Sörensen-Elf im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord zusätzliche Durchschlagskraft verleihen wird.