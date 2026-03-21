WSV: Zwei rote Karten, viel Herz und ein Remis

Der Regionalligist Wuppertaler SV hat im Abstiegskampf in doppelter Unterzahl einen Punkt geholt. Die Rot-Blauen trennten sich am Samstagnachmittag im Stadion am Zoo von den Sportfreunden Lotte vor 1.406 Fans mit 0:0. Trainer Mike Wunderlich nahm in der Startformation einen Wechsel im Vergleich zum 0:0 in Rödinghausen vor. Vincent Schaub, der seine Gelbsperre abgesessen hatte, ersetzte Josue Santo.
Der WSV tauchte erstmals in der fünften Minute im Lotter Strafraum auf und sorgte für Gefahr. Die Gäste konnten sich letztlich aber befreien. Nach einem Foul gegen einen Lotter Spieler war die Partie ab der sechsten Minute mehrere Minuten unterbrochen. Die Szenerie blieb lange unüberschaubar. Der überfordert wirkende Schiedsrichter gab dann (12.) Subaru Nishimura die rote Karte.
Zu allem Überfluss verletzte sich Kadi Atmaca früh, für ihn kam Santo (18.). Nach einem Eckball setzte Lotte die Kugel knapp links neben das WSV-Tor (23.). Lottes Torjäger Leon Demaj traf zwar in der 28. Minute, stand aber zuvor im Abseits. Salmin Rebronja wurde aus taktischen Gründen für Saric eingewechselt (28.). Ein Schuss von Lottes Ben Klefisch flog links am WSV-Kasten vorbei (32.).
Die Gäste machten das Spiel, der WSV versuchte kompakt zu stehen. In der 44. Minute parierte Torwart Michael Luyambula einen Schuss von Klefisch. Demaj schoss zu hoch (45.+2.). In der achten Minute der Nachspielzeit flankte Cemal Durgun auf Schaub, dessen Kopfball aber neben das Tor ging. Nach elf Minuten Extrazeit ging es torlos in die Kabinen.
Wunderlich brachte zum zweiten Durchgang Levin Müller für Nicolas Hirschberger. Nach einer Ecke köpfte Dominic Duncan am Tor vorbei (51.). Schaub lief auf das Lotter Tor zu, wurde aber eingeholt (53.). Lotte machte das Spiel, der WSV wartete auf Konter. Schaub verfehlte von halbrechts das Ziel (56.). Nach einem Foul musste Müller wieder raus, stattdessen mischte Noah Heim mit, ebenso Jeff Fehr für Schaub (69.).
Santo hatte eine Topchance, aber er köpfte den Ball nach einer Flanke von Celal Aydogan haarscharf am Kasten vorbei (71.). Lotte zielte am langen Pfosten vorbei (73.). Die Partie war trotz Unterzahl offen. Nach einer Flanke traf der Ball den WSV-Pfosten (75.). Der WSV verteidigte beherzt, dann flog aber auch noch Aydogan nach einer Tätlichkeit vom Platz (83.). In doppelter Unterzahl überstand der WSV auch die neunminütige Nachspielzeit und sicherte sich zumindest einen Zähler.
Weiter geht es am 4. April, dann kommt der 1. FC Bocholt ins Stadion am Zoo (14 Uhr). Die Partie bei Bochums U23 im Ruhrstadion ist auf den 10. April (Freitag, 19:30 Uhr) vorgezogen, das Heimspiel gegen Gladbachs U23 auf den 19. April (Sonntag, 14 Uhr) verlegt worden.
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