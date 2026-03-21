WSV: Zwei rote Karten, viel Herz und ein Remis

Die Gäste machten das Spiel, der WSV versuchte kompakt zu stehen. In der 44. Minute parierte Torwart Michael Luyambula einen Schuss von Klefisch. Demaj schoss zu hoch (45.+2.). In der achten Minute der Nachspielzeit flankte Cemal Durgun auf Schaub, dessen Kopfball aber neben das Tor ging. Nach elf Minuten Extrazeit ging es torlos in die Kabinen.

Offener Schlagabtausch in Unterzahl

Wunderlich brachte zum zweiten Durchgang Levin Müller für Nicolas Hirschberger. Nach einer Ecke köpfte Dominic Duncan am Tor vorbei (51.). Schaub lief auf das Lotter Tor zu, wurde aber eingeholt (53.). Lotte machte das Spiel, der WSV wartete auf Konter. Schaub verfehlte von halbrechts das Ziel (56.). Nach einem Foul musste Müller wieder raus, stattdessen mischte Noah Heim mit, ebenso Jeff Fehr für Schaub (69.).

Santo hatte eine Topchance, aber er köpfte den Ball nach einer Flanke von Celal Aydogan haarscharf am Kasten vorbei (71.). Lotte zielte am langen Pfosten vorbei (73.). Die Partie war trotz Unterzahl offen. Nach einer Flanke traf der Ball den WSV-Pfosten (75.). Der WSV verteidigte beherzt, dann flog aber auch noch Aydogan nach einer Tätlichkeit vom Platz (83.). In doppelter Unterzahl überstand der WSV auch die neunminütige Nachspielzeit und sicherte sich zumindest einen Zähler.