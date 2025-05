WSV will mit zwei blauen Augen klaren Blick behalten

Trainer Sebastian Tyrala flüchtete in der Pressekonferenz in den Sarkasmus („Das Ergebnis wird in den Geschichtsbüchern stehen“) und in den Blick in die Zukunft („Morgen geht die Vorbereitung auf die neue Saison weiter“). Sportchef Gaetano Manno wollte dagegen nach dem Abpfiff aus seinem Ärger keinen Hehl zu machen und rechnete ziemlich deutlich mit dem aktuellen Kader ab („In gewissen Spielen waren das Feuer, die Einstellung und die Mentalität da, aber nicht oft genug“, „Wenn man eine Einheit ist, kann man mehr erreichen“ und „Wir werden beim neuen Kader noch mehr auf den Charakter achten“).